Минобороны РФ Идлиб, август 2020 года

Минобороны РФ

На следующий день после сообщений об авиаударах российской техники по тренировочному лагерю бойцов "Фейлак аш-Шам" в провинции Идлиб, вблизи границы с Турцией, группировка оппозиции, которая пользуется поддержкой Анкары, подвергла ракетному и артиллерийскому обстрелу позиции правительственных войск, пишет газета "Коммерсант".

Во время обстрела в районе Кафр-Нобель в Идлибе были убиты несколько российских военных, утверждает официальный представитель "Национального фронта освобождения" (НФО) Сирии Наджи Мустафа.

В распространенном в соцсетях заявлении отмечается, что в ходе ответной операции оппозиции также были убиты десять сирийских офицеров и 40 солдат проправительственных сил. Кроме того, уничтожены четыре артиллерийские установки и около 30 военных объектов.

Накануне сирийские появились сообщения об авиаударе, нанесенном российской авиацией по лагерю группировки "Фейлак аш-Шам", входящей в протурецкий НФО. При авиаударах по объектам "Фейлак аш-Шама" были убиты около 80 бойцов вооружённой оппозиции, десятки - получили ранения. "Национальный фронт освобождения", в который входит исламистская группировка "Фейлак аш-Шам", пригрозил ответным шагом.

По данным близкого к сирийской оппозиции Центра по мониторингу за правами человека в Сирии, в результате российского удара были убиты как минимум 78 человек, однако не исключено, что число жертв может возрасти, так как многие из 90 раненых находятся в тяжелом состоянии. Всего в лагере было свыше 180 человек. В ответ сирийская оппозиция выпустила сотни ракет и артиллерийских снарядов по позициям проправительственных сил.

"Фейлак аш-Шам" ("Корпус Леванта") входит в "Национальный фронт освобождения", но пользуется определенной самостоятельностью. Корпус создавался, как военное крыло сирийских "братьев-мусульман" (запрещены в РФ), однако в последствие дистанцировался от них, хотя и сохранил идеологическую близость.

Группировка тесно связана с Турцией. Организации удалось сохранить все свои позиции в Идлибе, а на подконтрольных ей территориях по-прежнему действуют оппозиционные местные советы. В настоящий момент она считается наиболее боеспособной фракция умеренной оппозиции в Идлибе.