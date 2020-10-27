Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в подстрекательстве к преступлениям. Поддерживая право публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон якобы провоцирует верующих и вынуждает их совершать преступления, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что оскорблять имя пророка мусульмане не позволят. Кадыров также добавил, что Макрон гораздо хуже террориста.

"Прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, вы своим поведением и поступками вынуждаете людей идти на преступления. И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада", - написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни считает, что убитый и обезглавленный французский учитель Самюэль Пати "вызывающе провоцировал учащихся", а насмешки над верой и пародии на нее стали причиной его трагической участи.По словам Кадырова, власти Франции называют "свободой слова" действия, "оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира". Также Кадырову не понравилось решение Макрона создать во Франции "просвещенный ислам". В этой ситуации он считает, что президент Франции "раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель".

Кадыров призвал Макрона прекратить нападки на веру. Он пообещал, что достойного будущего и порядка во Франции и других странах не будет, пока лидеры этих стран "не станут с уважением относиться к таким понятиям, как "религия", "культура", "нравственность".

"Самое важное в жизни мусульманина - это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят, - написал Кадыров. - Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения".

Глава Чечни выразил уверенность, что "абсурдную позицию" Макрона о публикации карикатур "сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий".⠀

Убитый учитель, стремившийся донести до учеников ценность свободы мысли и творчества, по утверждению Кадырова, "неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков".

"В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом. Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", - написал глава Чечни.

Ранее во вторник советник главы Чечни, муфтий республики Салах-Хаджи Межиев также обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в умышленном разжигании межнациональной и межрелигиозной розни, подстрекательстве мусульман к "провокационным действиям". По утверждению муфтия, Макрон якобы поручил повесить на все правительственные здания карикатуры на пророка Мухаммеда после убийства и обезглавливания учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам эти карикатуры.

"Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами", - говорится в заявлении Межиева, опубликованном в Instagram Духовного управления мусульман Чечни.

Муфтий Чечни возмутился, что "умалишенного профессора" сделали национальным героем Франции. Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", воплощавшим ценности Французской республики, а его убийство - "исламистским терактом". По мнению Межиева, Макрон должен был осудить "провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним Аллахом".

По мнению муфтия, Макрон "ушел далеко от общечеловеческих ценностей" и "начал свое заранее проигрышное шествие на ислам". Межиев назвал президента Франции "самым унизительным существом", врагом Аллага, человечества, "всех мусульман", не имеющим "никаких нравственных устоев и ценностей". Он пожелал Макрону кары и заявил, что ему "не избежать Гнева Творца".

Самюэль Пати был зверски убит 16 октября. Преступление совершил 18-летний уроженец Москвы и чеченец по национальности Абдулах Анзоров. Он заявил, что мстил преподавателю за оскорбление ислама: Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Примечательно, что сам Анзоров не присутствовал при показе карикатур. Это произошло 6 октября на уроке по гражданскому воспитанию в четвертом классе (для детей 13-14 лет). Причем перед демонстрацией рисунков преподаватель предложил всем детям, которые считают себя верующими и думают, что изображения с пророком могут их оскорбить, отвернуться или просто на время выйти из класса, писала "Новая газета". Одна из девочек не присутствовала на уроке, но потом все равно спровоцировала скандал.

7 октября в интернете появились видеозаписи с "оскорбленной" школьницей и ее возмущенным отцом, который называл учителя "отморозком, оскорбляющим мусульман" тем, что показывает "голого пророка". Посмотрев эти ролики, Анзоров и задумал убить Пати. Для этого чеченец подкупил учащихся, чтобы выяснить информацию об учителе. Злоумышленник пришел к зданию средней школы, где преподавал педагог, и стал раздавать учащимся "сотни евро" в обмен на информацию. Каким образом в руках 18-летнего юноши оказалась такая крупная сумма денег, не сообщалось.

17 октября Рамзан Кадыров осудил это убийство и отметил, что преступность не имеет национальности, но призвал власти Франции не провоцировать верующих.

После гибели Пати Эмманюэль Макрон пообещал, что радикализм не пройдет. Он сказал, что собирается усилить контроль за организациями, которые распространяют идеи радикального ислама и посягают на основные ценности французского общества, а также усилить контроль за финансированием мечетей. Он говорил о кризисе ислама во всем мире. Кроме того, президент Франции обещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства.

Высказывания президента Франции вызвали акции протеста в ряде стран Ближнего Востока, передает "Интерфакс". А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды предложил Макрону "проверить психику". Более того, 26 октября он призвал сограждан бойкотировать французские товары.

Заявления Эрдогана осудили в Брюсселе, а представитель Еврокомиссии отметил, что призывы к бойкоту товаров одной из стран ЕС не сблизят Турцию с Евросоюзом.

27 октября в Восточном Иерусалиме прошла акция в защиту пророка. В столице Бангладеш Дакке около 40 000 человек прошли с протестами к посольству Франции, сожгли изображение Макрона и также призвали бойкотировать французскую продукцию.

Также 27 октября глава МИД Ирана Джавад Зариф вызвал французского временного поверенного Флорана Айдалота и выразил ему протест в связи с позицией Парижа о праве публиковать карикатуры об исламе, сообщает IRNA.Ранее французского посла также вызывали в МИД Пакистана. Премьер-министр страны обвинил Макрона в усугублении раскола в обществе. Парламент Пакистана принял резолюцию, осуждающую публикацию в СМИ карикатур и изображений пророка Мухаммеда.

МИД Саудовской Аравии осудил убийство Пати, но призвал Париж не связывать ислам с терроризмом.

В ночь на 27 октября десятки сайтов пенсионных объединений, районных управ и бизнес-компаний во Франции подверглись хакерским атакам. На сайтах появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения Макрона в виде свиньи. Французские эксперты по кибербезопасности еще в конце минувшей недели были осведомлены о готовящейся волне кибератак, во многом повторяющих кибератаки 2015 года, которыми сопровождались исламистские теракты.