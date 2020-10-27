Марина Петрушко

Ельцин Центр Минск, 25 октября 2020 года

МВД Беларуси / YouTube

Силовики Белоруссии задержали шеф-редактора интернет-проектов "Ельцин-центра" Марину Петрушко. Как сообщила Znak.com первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень, это произошло в воскресенье, 25 октября, на автобусной остановке в Барановичах.

"Марина Петрушко находилась в очередном отпуске на своей родине. Ее задержали по дороге к маме. Она не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение", - сказала Телень.

По словам заместителя исполнительного директора, сейчас Петрушко находится в изоляторе, обвинение ей до сих пор не предъявлено. "По белорусским законам суд должен пройти в течение 72 часов. Посольство и консульство России в курсе сложившейся ситуации. Мы очень переживаем за коллегу и надеемся на то, что в ближайшее время она окажется на свободе", - добавила Телень.

Как сообщил адвокат Петрушко Антон Гашинский, его подзащитной вменяют административное правонарушение по части 1 статьи 23.34 КоАП РБ ("Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия участником").

"Я ее вчера посетил. Она пожаловалась, что ей очень холодно. Нет туалетной бумаги. И у нее очень плохое зрение, -9, она в линзах - у нее проблемы с жидкостью для линз. О том, применяли ли к ней физическую силу, она ничего не говорила", - заявил адвокат. По его словам, Петрушко ждала автобус, чтобы поехать к 83-летней матери, которая недавно перенесла инсульт. При этом в тот день в Барановичах не было массовых протестных акций, но неподалеку от Петрушко было "небольшое скопление людей, может быть, маленькая группа".

Петрушко рассказала адвокату, что к ней подошли люди в черной одежде и в масках, и, не представившись, отвели ее в микроавтобус. "Я спрашивал ее, написано было где-то „милиция" - она не видела", - рассказал Гашинский. Теперь журналистке грозит предупреждение, штраф или административный арест: защита намерена представить доказательства непричастности Петрушко к акциям протеста.

Гашинский также добавил, что Посольство России в Белоруссии "в курсе ситуации, держит руку на пульсе, мониторит и помогает" Петрушко. При этом он не пояснил, в чем выражается помощь дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле намерены проверить информацию о задержании журналистки, сообщает ТАСС. "Мы надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию, и что россиянка будет отпущена", - сказал представитель Кремля.

25 октября жители Минска вышли на анонсированную белорусской оппозицией несанкционированную акцию протеста. Число задержанных превысило 100 человек, больше всего людей задержаны в Гродно и в Минске. Также задержания происходили в Лиде, Могилеве и других городах.

Белорусские правозащитники сообщили, что им известны фамилии 14 задержанных в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, всего их больше. В частности, возле площади Свободы задержаны два фотокорреспондента белорусских СМИ, которые готовились освещать протесты. К ним подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили следовать за ними в автобус. В белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) позже сообщили, что задержаны фотографы "Комсомольской правды" и издания "Новы час" Святослав Зоркий и Дмитрий Дмитриев.

Акции прошли и в других городах страны. Правозащитный центр "Весна" сообщал о примерно 17 задержанных в Борисове, также прошли протестные акции в Гродно, Лиде и Гомеле. По официальным данным МВД, в разных городах страны были задержаны 523 человека, в том числе 160 человек в Минске.