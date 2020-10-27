Президент США Дональд Трамп призвал через Twitter верить данным опроса, согласно которому он теперь опережает по популярности кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. "Настоящие опросы говорят сейчас, что я побеждаю!", - цитирует "Интерфакс" запист Трампа, сославшегося на результаты опросов компании Rasmussen Reports.

По данным этого опроса, опубликованного в понедельник 26 октября, 52% американских избирателей заявили, что одобряют работу Трампа на посту президента. В другом опросе этой же компании, также опубликованном в понедельник, Трамп опережает Байдена на 1%: Трампа поддержали 48% имеющих право голоса респондентов, а Байдена - 47%.

До сих пор большинство опросов свидетельствовало о лидирующих позициях Байдена. Так, по данным опроса Rasmussen Reports от прошлой среды, Байдена поддерживали 49%, а Трампа 46%.

Кроме того, президент США заявил, что голосовавшие за его оппонента от демократов Джо Байдена избиратели передумали после вторых дебатов, и призвал их изменить голос в пользу действующего президента. "Очень популярный (запрос в Google) сразу после вторых дебатов: "Могу я изменить голос"? Имеется в виду изменение его в мою пользу. Ответ в большинстве штатов - да. Сделайте это. Самые важные выборы в вашей жизни!" - написал Трамп в Twitter.

Напомним, перед выборами 2016 года Трамп, согласно результатам большинства опросов, сильно уступал своей сопернице Хиллари Клинтон и, тем не менее, одержал победу.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.