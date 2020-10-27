Глава Государственного департамента США Майкл Помпео в ходе отдельных телефонных разговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал стороны выполнять свои обязательства по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Госдепартамента, а также в микроблоге Помпео в Twitter.

"Госсекретарь США настаивал, что стороны должны выполнять свои обязательства по прекращению огня и продвижению дипломатического решения конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, - отмечается в тексте. - Помпео подчеркнул важность полного выполнения достигнутых в Москве 10 октября договоренностей о прекращении огня, подтвержденных в заявлении из Парижа 17 октября в соответствии с совместным заявлением президента США Дональда Трампа, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина".

Вечером 25 октября Азербайджан и Армения при посредничестве США согласовали новый режим прекращения огня в гуманитарных целях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который вступил в силу 26 октября, передает ТАСС. Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп выразил мнение, что достигнутое при посредничестве Вашингтона перемирие соблюдается. Однако Ереван и Баку обвинили друг друга в срыве договоренностей и продолжении активных боевых действий.

Ранее стороны конфликта уже дважды заключали соглашения о прекращении огня, однако бои продолжаются. Во вторник власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщили об обстреле города Лачин, через который проходит главная дорога, связывающая Армению и Карабах. Если азербайджанским военным удастся перерезать эту дорогу, то это станет "гигантской проблемой" армянских сил, обороняющихся в НКР, отмечает радио "Свобода".

Город Лачин подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате чего многие дома разрушены. Азербайджанская армия находится на подступах к городу, получив возможность наносить по нему удары из реактивных установок "Град" и пушек.

Между тем азербайджанские военные отрицают обстрел Лачина, передает Русская служба BBC. "Распространенная армянскими СМИ информация о якобы обстреле Ходжавенда и Лачина азербайджанской армией безосновательна и ложна", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Ходжавенд - это азербайджанское название Мартуни, другого райцентра на подконтрольной НКР территории.