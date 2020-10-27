president.gov.by Лукашенко увидел в новом витке белорусских протестов начало "террористической войны"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна начинает сталкиваться с "террористическими угрозами", а участники уличных протестов "перешли красную черту по многим направлениям".

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТа.

Накануне в белорусских соцетях появилась инструкция по "ненасильственному блокированию" железнодорожных путей посредством замыкания рельсов. Как говорится в инструкции, это приводит к тому, что на железнодорожном светофоре зажигается красный сигнал, а в этом случае, согласно правилам, поезд может двигаться со скоростью не выше 20 км/ч. В итоге состав будет ехать до следующего светофора 20-25 минут, остальные поезда тоже будут вынуждены сбавлять скорость.

26 октября белорусские Telegram-каналы писали о крупных задержках поездов на Минском узле. В белорусском КГБ заявили о пяти случаях умышленного замыкания цепи на различных участках железной дороги утром 26 октября, отметив, что эти действия можно квалифицировать как акт терроризма. По словам начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, замыкание могло привести к "многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу".

Лукашенко заявил, что власть "должна реагировать" на подобные инциденты. Он также потребовал отчислять из вузов студентов и увольнять преподавателей, которые участвуют в протестах, при этом выразил уверенность, что таких "единицы".

"Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах", - заявил президент.

По его словам, "просить и уговаривать" участников забастовок бесполезно: "В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать". Лукашенко призвал родителей школьников и студентов убрать детей с улицы, "чтобы потом не было больно". С остальными он пообещал "разбираться по всей строгости закона".

По мнению Лукашенко, следующим этапом протестов в Белоруссии будет их радикализация, и это уже "происходит". "Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", - заключил он.

С 26 октября в Белоруссии по призыву Светланы Тихановской проходят забастовки на ряде предприятий и в вузах. К ней присоединились БГУ, БГМУ, БГУИР, БГУКИ, МГЛУ и другие крупные университеты. Министр образования Белоруссии заявил, что акции студентов начинают приобретать "неприкрытые формы агрессии" и будут пресекаться.

Tut.by пишет, что работники крупных заводов сталкиваются с давлением руководства из-за того, что они собираются на территории предприятий. По словам рабочих, их заставляют писать объяснительные, угрожают лишением премий и увольнениями, блокируют пропуска. Telegram-каналы и СМИ сообщают о случаях увольнений бастующих рабочих.