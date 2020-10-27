Bumble-Dee / DepositPhotos ЕСПЧ рассмотрит 19 жалоб россиян, оштрафованных за неуважение к власти

Bumble-Dee / DepositPhotos

Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб россиян, привлеченных к административной ответственности по статье о неуважении к власти. Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, ЕСПЧ объединил в одно производство все 19 жалоб от 17 заявителей.

Среди них покончившая жизнь самоубийством журналистка Ирина Славина, политолог Федор Крашенинников, и Юрий Картыжев, назвавший президента "сказочным [дураком]".

Также в числе заявителей Кирилл Попутников, Иван Пахно, Илья Путевский, Юрий Шадрин, Андрей Бычков, Владимир Шацких, Анатолий Лилейкин, Светлана Бакшеева, назвавшая тогдашнего архангельского губернатора шелупонью, и Роман Ватанен, который назвал президента РФ вором, а Госдуму - "Госдурой".

Все заявители жалуются на нарушение российскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения). Некоторые также пожаловались на нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).

Европейский суд задал российским властям несколько вопросов: имело ли место нарушение статьи 10 Конвенции и соответствует ли духу Конвенции введение специального закона о неуважении к власти. Кроме того, ЕСПЧ интересуется, были ли наложенные штрафы соразмерны тяжести правонарушения.

До 18 января ЕСПЧ предложил сторонам обсудить условия мирового соглашения. Если этого не произойдет, у правительства будет 12 недель для подготовки возражений. Кроме того, "Агора" готовит к отправке в ЕСПЧ еще пять жалоб и призывает всех привлеченных к ответственности за неуважение к власти обращаться на горячую линию.