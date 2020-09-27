Решением правительства Армении в республике объявлено военное положение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на премьер-министра страны Никола Пашиняна. "Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленные к войскам личные составы призываю явиться в территориальные военные комиссариаты", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее в воскресенье военное положение и мобилизацию объявила непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Жители Карабаха укрываются в убежищах. Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал население сохранять "спокойствие и осторожность".

В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана. Пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян заявил, что в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских ВС. Министерство обороны Армении распространило видео уничтожения трех азербайджанских танков.

В свою очередь азербайджанские власти назвали операцию ответом на артобстрел, который привел к гибели военнослужащих. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов. Есть убитые и раненые. "Подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении", - сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение министерства обороны Азербайджана.

Напомним, Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана были захвачены сепаратистами и объявлены независимыми в ходе вооружённого конфликта 1988-1994 годов. Тогда с обеих сторон погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году, посредничает в налаживании переговоров о мирном урегулировании конфликта. В группу входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

В последние месяцы столкновения между вооруженными силами двух государств стали более интенсивными.

Поступают сообщения о раненых и убитых мирных жителях и военных с обеих сторон.