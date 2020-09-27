Число участников "юбилейной" акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тысяч человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на рассказы очевидцев. С наступлением вечера протестующие начали покидать площадь у стелы "Минск город-герой" и направились в сторону площади Победы. Затем люди неоднократно меняли маршрут. Голова колонны оказалась в районе улицы Сурганова (метро Академия наук), хвост - в районе Немиги.

Сторонники оппозиции, несмотря на время, продолжили стягиваться на акцию по окрестным улицам.

Многотысячный марш протеста против состоявшейся в минувшую среду инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко вышел на центральный проспект Минска.

Как передают корреспонденты ТАСС, головная часть колонны повернула на проспект Независимости в районе Белорусской государственной академии, но не пошла в центр белорусской столицы, где выставлены усиленные кордоны милиции, а двинулась в противоположном направлении, к Национальной библиотеке.

Многотысячный марш протеста вечером растянулся на 1,5 км по проспекту Независимости в Минске.

Акция протеста завершилась на северо-восточной окраине Минска в районе Уручье, где расположена главная база ОМОНа. У близлежащей станции метро "Уручье" ОМОН задержал несколько человек.Ранее сообщалось о более ста задержанных, теперь их число уже превысило 200.

Митинги в воскресенье прошли и в других городах Белорусии, в частности, Гомеле и Могилеве. В этих областных центрах сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства в отношении протестующих. Но,как заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, "но светошумовые гранаты нигде не применялись".

В целом, утверждает официальный представитель МВД, количество участников протестных акций в это воскресенье значительно меньше, чем в предыдущие выходные.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает эти результаты и считает их сфальсифицированными.