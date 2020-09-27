Минск, 27 сентября 2020 года Минск, 27 сентября 2020 года
 
 
 
Минск, 27 сентября 2020 года
Фото: TUT.BY. Политика / youtube.com
 
 
 
Минск, 27 сентября 2020 года
Фото: TUT.BY. Политика / youtube.com

Колонна из десяти БТР прибыла к Дворцу независимости в центре Минска, где планируется несанкционированная акция оппозиции . Как сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, это было сделано, чтобы избежать чрезвычайных происшествий.

"Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", - написала она.

Как сообщает Tut.by, в центр города стянули военную технику - около стелы "Минск - город-герой" были замечены колонны БТР. Кроме того, военная техника расположена около резиденции главы государства - Дворца независимости. В числе прочих очевидцы увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили.

Очевидцы также увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили. Кроме того, в белорусской столице не работают несколько крупных торговых центров.

27 сентября, напомним, должен стать 50-м днем протестов в Белоруссии. На этот день назначена "народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Ожидается, что это будет серия протестных маршей во многих городах страны, участники которых пронесут по улицам портреты Тихановской.

Протесты начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил на них с 80% голосов. Его главная соперница - единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - набрала чуть больше 10% голосов.

Все это время протесты сопровождались столкновениями с силовиками, задержаниями. Были арестованы или покинули страну почти все лидеры оппозиции.

23 сентября Александр Лукашенко в ходе тайной инаугурации вступил в должность президента Белоруссии. Церемония проходила во Дворце Независимости, на ней присутствовали несколько сотен человек. Анонса мероприятия не было. После инаугурации в Минске опять начались акции протеста.