Колонна из десяти БТР прибыла к Дворцу независимости в центре Минска, где планируется несанкционированная акция оппозиции . Как сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, это было сделано, чтобы избежать чрезвычайных происшествий.

"Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", - написала она.

Как сообщает Tut.by, в центр города стянули военную технику - около стелы "Минск - город-герой" были замечены колонны БТР. Кроме того, военная техника расположена около резиденции главы государства - Дворца независимости. В числе прочих очевидцы увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили.

Очевидцы также увидели там автомобили с колючей проволокой, БМП и бронеавтомобили. Кроме того, в белорусской столице не работают несколько крупных торговых центров.

27 сентября, напомним, должен стать 50-м днем протестов в Белоруссии. На этот день назначена "народная инаугурация настоящего президента" Светланы Тихановской. Ожидается, что это будет серия протестных маршей во многих городах страны, участники которых пронесут по улицам портреты Тихановской.

Протесты начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил на них с 80% голосов. Его главная соперница - единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - набрала чуть больше 10% голосов.

Все это время протесты сопровождались столкновениями с силовиками, задержаниями. Были арестованы или покинули страну почти все лидеры оппозиции.

23 сентября Александр Лукашенко в ходе тайной инаугурации вступил в должность президента Белоруссии. Церемония проходила во Дворце Независимости, на ней присутствовали несколько сотен человек. Анонса мероприятия не было. После инаугурации в Минске опять начались акции протеста.

In Minsk the entire city centre has been blocked once again, the internet is down, metro stations are closed, police and army stop, search and detain everyone who looks remotely suspicious.



Picture by: @tutby pic.twitter.com/JMsv2c6MiU— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2020