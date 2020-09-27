Президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о намерении требовать, чтобы его соперник Джозеф Байден прошел тест на наркотики перед или после предстоящих теледебатов.

"Я настоятельно потребую провести тест на наркотики сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Естественно, я тоже соглашусь взять одну пробу. Его выступления на дебатах были, мягко говоря, рекордно неравномерными. Только наркотики могли вызвать это несоответствие", - написал Трамп сегодня в своем Twitter.

Трамп добавил, что тоже готов пройти такую проверку. Он пояснил, что сформулировал такое требование, так как подозревает, что без стимулирующих средств Байден не способен вести дебаты на достойном уровне.

"Уровень его выступлений на дебатах, мягко говоря, рекордно неравномерный. Препараты - единственное возможное объяснение?", - спросил президент США.

Ранее Дональд Трамп уже выражал сомнение, что его соперник, 77-летний Байден, сможет на равных конкурировать с ним в теледебатах в силу своего преклонного возраста. Самому Трампу, к слову, сейчас 74 года. Кроме того, президент США регулярно публично подвергал сомнению умственные способности своего оппонента. Периодически Трамп даже предполагает, что Байден попросту "вообще не понимает, что происходит".

Первые дебаты Трампа и Байдена запланированы на 29 сентября в Кливленде (Огайо). Вторые пройдут 15 октября в Майами (Флорида). Третьи дебаты должны состояться 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

Очередные, 59-е по счету, выборы президента США назначены на 3 ноября. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперником будет демократ Байден - бывший вице-президент США.