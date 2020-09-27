Официальный сайт президента Азербайджанской Республики Урегулирование конфликта в Карабахе является исторической задачей Азербайджана, и Баку не согласится на ее половинчатое решение, заявил в воскресенье президент Ильхам Алиев

Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Урегулирование конфликта в Карабахе является исторической задачей Азербайджана, и Баку не согласится на ее половинчатое решение, заявил в воскресенье президент Ильхам Алиев. "Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - цитирует "Интерфакс" заявление Алиева на заседании Совета безопасности страны.

"Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают", - добавил Алиев.

Военное командование Азербайджана заявляет, что обращение с пленными и гражданскими заложниками будет осуществляться в рамках требований Женевской конвенции и международного права.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу и призвал международное сообщества не дать Турции вмешаться в конфликт.

"Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", - сказал Пашинян, обращаясь к нации.

Он заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу. "Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди, мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха", - сказал Пашинян в обращении к народу.

Он заявил, что армянский народ предпринимает все усилия для защиты безопасности Карабаха. "Противник несет существенные потери в технике и живой силе. Он должен понять, что на защите Арцаха стоит весь армянский народ", - сказал премьер Армении.

Он отметил также, что решение о введении военного положения в Армении и всеобщей мобилизации принято, поскольку "мы осознаем, что Азербайджан может начать военные действия в направлении границ Армении и прибегнуть к провокациям для дестабилизации ситуации в регионе".

"Обращаю внимание Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на серьезность ситуации. Ситуация может иметь необратимые последствия, выйти из границ региона и угрожать международному миру и стабильности", - сказал Пашинян.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло утром в воскресенье. Азербайджан начал операцию, которую назвал ответом на обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли военные и гражданские.