Фото: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / youtube.com Пресс-служба Минобороны непризнанного Нагорного Карабаха сообщила, что армянские силы уничтожили четыре вертолета и 15 беспилотников, а также десять танков и боевых машин пехоты ВС Азербайджана. Потери Армии обороны НКР уточняются, добавили в ведомстве

Фото: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / youtube.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Совбеза страны, что азербайджанские войска в ходе операции в зоне карабахского конфликта нанесли противнику серьезный урон, передает "Интерфакс".

Ранее в воскресенье пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что Вооруженные силы Азербайджана в ходе операции в зоне карабахского конфликта взяли под контроль несколько сел на Физулинско-Джабраильском направлении. "В ходе контрнаступательной операции в Физули-Джабраильском направлении освобождены ряд сел, долгие годы находившиеся под армянской оккупацией. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района - Боюк Мярчанлы и Нюзгяр освобождены", - сказал Эйвазов на брифинге в воскресенье.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на заседании Совета Безопасности заявил о получении контроля над семью селами. Он добавил, что на Агдаринском направлении фронта и на Муровдагском хребте подразделения азербайджанской армии "уничтожили ряд постов оккупантов, взяты под контроль ряд господствующих высот".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге также сказал, что Азербайджан проинформировал международные организации о ситуации на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Ранее в воскресенье секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян сообщил, что "с армянской стороны потеряно четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления".

Министерство обороны Армении опровергло информацию Баку о захвате населенных пунктов азербайджанскими военными в ходе операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о захвате шести населенных пунктов не соответствует действительности. Данное сообщение является информационной провокацией", - заявила журналистами пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Ситуация на границе контролируемая. Заявления азербайджанской стороны о прорыве линии обороны и захвате населенных пунктов является абсолютной ложью", - сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян на брифинге в Степанакерте в воскресенье. Он также отметил, что погибшие в воскресенье мирные жители - члены одной семьи, бабушка и внучка девяти лет.

Пресс-служба Минобороны непризнанного Нагорного Карабаха сообщила, что армянские силы уничтожили четыре вертолета и 15 беспилотников, а также десять танков и боевых машин пехоты ВС Азербайджана. Потери Армии обороны НКР уточняются, добавили в ведомстве.

Об эскалации карабахского конфликта стало известно в воскресенье утром. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли военные и мирные жители.