Фото: azerbaijan_mod / instagram.com Вооруженные силы Азербайджана в результате военной операции на Геранбойском направлении взяли вершину Муров горного хребта Муровдаг

Фото: azerbaijan_mod / instagram.com

Вооруженные силы Азербайджана в результате военной операции на Геранбойском направлении взяли вершину Муров горного хребта Муровдаг, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны страны. Это позволило азербайджанским военным взять под огневой контроль дорогу Варденис - Агдара, соединяющую Карабах с Арменией, отмечает военное ведомство.

По данным Минобороны, тем самым будет пресечена транспортировка дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в направлении районов Кельбаджар и Агдара в Карабахе.

"Бои еще продолжаются", - заявляет Минобороны.

Ранее азербайджанская сторона сообщала о получении контроля над несколькими селами и о выдвинутом армянскому гарнизону в населенном пункте Агдер Мардакерт предложении сдать оружие. Степанакерт эти сообщения отверг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны. Военное положение и мобилизацию объявили Нагорный Карабах и Армения.

Эскалация карабахского конфликта произошла утром 27 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию, объяснив свои действия провокацией со стороны Армении. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу.