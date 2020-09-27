Анкара поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении в Азербайджане. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. "Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации", - написал он на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Представитель Тайипа Эрдогана также добавил, что Анкара поддерживает Баку "в свете этих нападений".

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик добавил, что международное общество должно осудить действия Армении против Азербайджана.

"Турция поддерживает Азербайджан. Армения играет с огнем и угрожает миру в регионе. Эти атаки еще раз показали, что Армения не признает международное право. Международное сообщество должно осудить Армению", - написал Челик в Twitter.

В воскресенье рано утром Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения.

Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские Вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.