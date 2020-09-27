Фото: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / youtube.com В ходе конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военных, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна

Фото: ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / youtube.com

В ходе конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военных, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна. Пострадали более 100 человек. "По предварительным данным, с армянской стороны погибли 16 и ранены свыше 100 военнослужащих", - написала она в Facebook.

В Минобороны Армении заявили о гибели порядка 200 азербайджанских военнослужащих. "По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников", - заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Генпрокуратура Азербайджана, как передвает "Интерфакс", сообщила о 19 пострадавших мирных жителях в результате артобстрелов с армянской стороны. "Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 19 человек. Они помещены в больницы", - говорится в сообщении. Погибли пятеро.

Жертвами артиллерийского обстрела с армянской стороны стали пять граждан Азербайджана, сообщает в воскресенье пресс-служба Генпрокуратуры страны. "Житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов и четыре члена его семьи были убиты в результате артобстрела со стороны армянских ВС", - говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе сообщают о 30 раненых и двоих убитых мирных жителях в результате обстрела со стороны Азербайджана.