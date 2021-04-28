Любые существенные сделки с российским оборонным комплексом могут стать поводом для задействования санкционного закона CAATSA, предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен. Это заявление, прозвучавшее в ходе виртуального круглого стола с участием журналистов, касается и союзников США.

"Мы очень ясно и однозначно призывали Турцию отказаться от покупки комплексов С-400", - добавил Энтони Блинкен, которого цитирует РБК.

Он подчеркнул, что США продолжают диалог с Анкарой. Госсекретарь указал на то, что закупка российских зенитных ракетных комплексов противоречит союзническим обязательствам, которые взяли на себя участники НАТО в соответствии с решениями саммита альянса в Варшаве в 2016 году, в числе которых - отказ от использования оружия российского производства.

"Покупка С-400 [Турцией] ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов и военные технологии союзников, а также подрывает сплоченность альянса, участниками которого являются США и Турция. Под угрозой оказывается и взаимодействие стран альянса", - заявил Блинкен. Кроме того, эта сделка позволяет российскому оборонному комплексу заработать значительные средства, а Россия заодно получает доступ к турецкой оборонной индустрии, отмечает госсекретарь.

Глава Госдепартамента напомнил, что Конгресс США в 2017 году принял закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") и ввел вторичные санкции против партнеров России. "Очень важно, чтобы Турция и все союзники и партнеры США в будущем избегали покупки российского вооружения, включая новые закупки комплексов С-400, - подчеркнул он. - Любые значимые сделки с российским вооружением могут попасть под действие закона CAATSA".

Отвечая на вопросы журналиста из Турции, Блинкен прокомментировал прозвучавшее на прошлой неделе заявление президента Джо Байдена об ответственности Турции за геноцид армян в 1915 году. Госсекретарь подчеркнул, что это решение не должно было стать ни для кого неожиданностью, поскольку Байден высказывался в его поддержку "долгие годы", задолго до того, как стал президентом. "С первого дня на посту президент дал понять, что права человека и вопросы демократии будут главными темами внешней политики США. И часть этого - стремление добиться признания истории и случившихся в прошлом преступлений, чтобы они более не повторились", - заключил Энтони Блинкен.

Контракт на поставку ЗРК С-400 между Россией и Турцией был заключен в 2017 году, стоимость покупки четырех дивизионов составила 2,5 млрд долларов. Против сделки неоднократно высказывались США, предлагавшие Турции закупить альтернативу С-400 - американские комплексы Patriot. В Вашингтоне считают, что Россия может использовать проданные Турции системы С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Покупка российских комплексов привела к охлаждению отношений Анкары и Вашингтона в период президентства Дональда Трампа и неоднократным угрозам со стороны США наложить санкции на Турцию.

4 декабря 2020 года Конгресс США согласовал оборонный бюджет, который предусматривает санкции против Турции за покупку у России ракетных систем С-400. Они будут направлены против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРК С-400. В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает эти санкции и грозит принять ответные меры.