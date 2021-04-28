Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду

NIH Image Gallery / flickr.com Термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования

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Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду.

Это изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью убит.

По данным исследователей, чьи выводы опубликованы в пресс-релизе на сайте Phys.org, термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Нейтрализация COVID-19 под воздействием высоких температур была доказана и раньше, но в предыдущих исследованиях временной период нагрева титра вируса варьировался от 1 до 20 минут. Однако нагрев в течение такого длительного периода времени крайне не практичен - он сложен и дорог. А когда весной 2020 года корпорация Medistar обратилась к руководству и исследователям Техасского университета с просьбой изучить возможность уничтожения COVID-19 высокой температурой за меньшие временные промежутки, команда профессора кафедры электротехники и вычислительной техники университета Арума Хана занялась этой проблемой.

В результате исследователи и создали свой метод тепловой инактивации. В дальнейшем ученые намерены заняться разработкой микрожидкостного тестового чипа, который позволит термически обрабатывать вирусы в течение еще более короткого времени.

Подобный метод тепловой инактивации может найти широкое применение и иметь глобальное влияние не только на борьбу с COVID. Разработка университета A&M будет полезна в борьбе и с другими вирусами, распространяющимися по воздуху, например, с вирусом гриппа.