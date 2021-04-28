Шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них уже предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева

Прокуратура на Република България / Youtube.com Прокуратура страны совместно с Государственным агентством национальной безопасности Болгарии (SANS) и Главным управлением жандармерии проанализировали все эти дела и обнаружила сходства в четырех из них

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Шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них уже предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, сообщает "Болгарское национальное телевидение" (БНТ) со ссылкой на прокуратуру Республики.

Отмечается, что за последние 10 лет в Болгарии произошли несколько взрывов на складах и заводах по производству оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На некоторых складах, где произошли взрывы хранилось оружие для Грузии и Украины.

Прокуратура страны совместно с Государственным агентством национальной безопасности Болгарии (SANS) и Главным управлением жандармерии проанализировали все эти дела и обнаружила сходства в четырех из них, сообщила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева.

Первый случай произошел в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол, когда был взорван склад болгарской компании EMCO торговца оружием Эмилиана Гебрева. Тогда было уничтожено значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, предназначенных для экспорта в Грузию.

Второй случай относится к 2015 году, когда в марте и апреле последовательно произошли взрывы в селе Иганово: вначале был взорван склад готовой военной продукции компании "ВМЗ-Сопот", часть уничтоженного производства также принадлежало компании EMCO; через месяц там же был взорван цех по производству боеприпасов "ВМЗ-Сопот".

Третий случай - пожар в здании бывшего Института специальной техники 31 мая 2015 года, в результате которого сгорели материалы расследования взрывов в Иганово.

Четвертый случай датируется маем 2020 года - в городе Мыглиж был взорван склад с детонаторами и капсюлями-воспламенителями на заводе "Арсенал-Казанлык".

Во всех расследуемых случаях взрывам предшествовали пожары, целью которых, по версии следствия, было заставить эвакуироваться сотрудников предприятий и складов. Ни в одном из перечисленных случаев пожаров и взрывов прокуратура не обнаружила, что их причиной могла служить техническая неисправность. Предполагается, что время тушения пожаров и были приведены в действие взрывные устройства. Установлено, что активированы они были дистанционно.

Общим во всех этих взрывах является то, что уничтоженная военная продукция принадлежала компании EMCO торговца оружием Эмилиана Гебрева и предназначалась для экспорта в бывшие советские республики - в Грузию и Украину.

По данным расследования группы Bellingcat, целью операций российской военной разведки (ГРУ) в Чехии и Болгарии в 2014-2015 годах было ослабление оборонительных возможностей Украины. В период российского вторжения в 2014 году было крайне важно воспрепятствовать поставкам в эту страну оружия и боеприпасов.

Взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в Чехии, попытки убить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева с использованием неизвестного токсина, а также и взрывы на болгарских складах боеприпасов в 2015 году связаны между собой и были частью операции ГРУ с целью затруднить получение Украиной необходимого вооружения для использования в конфликте в Донбассе против поддерживаемых Россией сепаратистов или российских военных, утверждает Bellingcat.

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину и договор касался поставок именно для Вооруженных сил Украины.

Изначально в причастности к инцидентам на оружейных складах Москву обвинила Чехия. Чешские власти заявили, что российские спецслужбы организовали взрыв на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали 18 сотрудников посольства в Праге. В ответ Россия объявила о высылке 20 дипломатов Чехии, дав им на сборы всего сутки. В итоге работа посольства Чехии оказалась практически парализована. В последствии страны Евросоюза в знак протеста против действий сотрудников ГРУ в Чехии и в поддержку Чехии стали высылать сотрудников посольств России. Это сделали Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Польша, Румыния, Болгария, Украина. МИД России предпринял ответные меры и также выслал сотрудников посольств этих стран.