Американский бренд Epicurious отказался публиковать рецепты с говядиной - все ради экологии

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Американский сайт Epicurious, посвященный еде и рецептам, и принадлежащий издательству Conde Nast, объявил, что больше не станет публиковать рецепты блюд из говядины.

Как сообщили в редакции сайта Epicurious, это ради экологии, такое решение объясняется вопросами ответственного потребления. "Говядина больше не появится в новых рецептах на ‎Epicurious, статьях и рассылках. Говядина больше не появится на нашей главной страничке. Ее больше не будет у нас в Instagram", - говорится в заявлении на сайте.

В редакции отметили, что это не "‎вендетта против коров или людей, которые их едят", и не результат того, что в Epicurious "‎ненавидят гамбургеры". "‎Это просто вопрос ответственного потребления и того, чтобы не давать больше "эфирного времени" одной из главных в мире причин изменения климата", - объяснили в Epicurious.

По статистике, на каждый килограмм произведенной говядины приходится 60 кг выбросов парниковых газов - это в два раза больше, чем при производстве ягнятины, которая стоит на втором месте после говядины по загрязнению окружающей среды, напоминает RTVi. По данным Центра экологически рациональных систем Университета Мичигана, в 2018 году крупный рогатый скот, овцы и козы произвели 178 миллионов тонн парниковых газов.

Знаменитая американский шеф-повар и ресторатор Энджи Мар, владелица и управляющая гостиницей Beatrice Inn в Нью-Йорке, уже назвала решение сайта Epicurious "идиотским" и "‎близоруким", пишет Insider. Она предложила редакции объяснить своим читателям разницу между промышленным производством и локальным. Мар также упомянула экосистемы, которые появляются при сотрудничестве небольших фермерских хозяйств и шеф-поваров, которые их поддерживают.

В Epicurious отметили, что отказались от рецептов с говядиной еще год назад, но никто из читателей этого не заметил. По собственной статистике сайта, Epicurious посещает 8,5 млн уникальных пользователей ежемесячно. Рецепты с говядиной, опубликованные до 2020 года, остаются доступными на сайте. Редакция отметила, что на каждый неопубликованный рецепт блюда из говядины, теперь они публикуют рецепт, где используется альтернативный ингредиент.

Не все восприняли инициативу ‎Epicurious позитивно. Так, ньюйоркский шеф-повар Энджи Мар назвала решение сайта "‎идиотским" и "‎близоруким". Она предложила сайту объяснить своим читателям разницу между промышленным производством и локальным. Мар также упомянула экосистемы, которые появляются при сотрудничестве небольших фермерских хозяйств и шеф-поваров, которые их поддерживают.