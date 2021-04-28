Американский бренд Epicurious отказался публиковать рецепты с говядиной - все ради экологии

Американский сайт Epicurious, посвященный еде и рецептам, и принадлежащий издательству Conde Nast, объявил, что больше не станет публиковать рецепты блюд из говядины.
Как сообщили в редакции сайта Epicurious, это ради экологии, такое решение объясняется вопросами ответственного потребления. "Говядина больше не появится в новых рецептах на Epicurious, статьях и рассылках. Говядина больше не появится на нашей главной страничке. Ее больше не будет у нас в Instagram", - говорится в заявлении на сайте.
В редакции отметили, что это не "вендетта против коров или людей, которые их едят", и не результат того, что в Epicurious "ненавидят гамбургеры". "Это просто вопрос ответственного потребления и того, чтобы не давать больше "эфирного времени" одной из главных в мире причин изменения климата", - объяснили в Epicurious.
По статистике, на каждый килограмм произведенной говядины приходится 60 кг выбросов парниковых газов - это в два раза больше, чем при производстве ягнятины, которая стоит на втором месте после говядины по загрязнению окружающей среды, напоминает RTVi. По данным Центра экологически рациональных систем Университета Мичигана, в 2018 году крупный рогатый скот, овцы и козы произвели 178 миллионов тонн парниковых газов.
Знаменитая американский шеф-повар и ресторатор Энджи Мар, владелица и управляющая гостиницей Beatrice Inn в Нью-Йорке, уже назвала решение сайта Epicurious "идиотским" и "близоруким", пишет Insider. Она предложила редакции объяснить своим читателям разницу между промышленным производством и локальным. Мар также упомянула экосистемы, которые появляются при сотрудничестве небольших фермерских хозяйств и шеф-поваров, которые их поддерживают.
В Epicurious отметили, что отказались от рецептов с говядиной еще год назад, но никто из читателей этого не заметил. По собственной статистике сайта, Epicurious посещает 8,5 млн уникальных пользователей ежемесячно. Рецепты с говядиной, опубликованные до 2020 года, остаются доступными на сайте. Редакция отметила, что на каждый неопубликованный рецепт блюда из говядины, теперь они публикуют рецепт, где используется альтернативный ингредиент.
Не все восприняли инициативу Epicurious позитивно. Так, ньюйоркский шеф-повар Энджи Мар назвала решение сайта "идиотским" и "близоруким". Она предложила сайту объяснить своим читателям разницу между промышленным производством и локальным. Мар также упомянула экосистемы, которые появляются при сотрудничестве небольших фермерских хозяйств и шеф-поваров, которые их поддерживают.