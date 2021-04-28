ВМС США открывали предупредительный огонь по иранским кораблям в Персидском заливе из-за опасных маневров

U.S. Navy / Youtube.com Там также вспомнили аналогичный инцидент, произошедший 2 апреля и ставший первым более чем за год в этом районе

U.S. Navy / Youtube.com

Военный корабль ВМС США произвел предупредительные выстрелы в сторону иранских катеров, которые подошли к нему на расстояние 68 ярдов (примерно 62 метра) , передает ABC News.

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда три быстроходных катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана приблизились к патрульному кораблю ВМС США USS Firebolt и катеру береговой охраны США Baranoff в северной части Персидского залива. Американские экипажи неоднократно предупреждали суда КСИР по радио и другим устройствам, но иранские суда продолжали свои маневры. Затем экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, и иранские суда отошли в сторону.

В ВМС США заявили, что действия ВМФ Ирана "увеличили риск просчета и/или столкновения" и "не соответствовали" международным правилам, регулирующим морские операции.

Там также вспомнили аналогичный инцидент, произошедший 2 апреля и ставший первым более чем за год в этом районе. Тогда катамаран Harth 55 IRGCN провел "агрессивные маневры" против кораблей береговой охраны США в северной части Персидского залива. В какой-то момент катамаран приблизился к американским кораблям на расстояние 70 ярдов (примерно 64 метра). Чтобы избежать столкновения, кораблям пришлось маневрировать и послать несколько гудков и радиопредупреждений, после чего иранские суда также отошли на безопасное расстояние.

Корабли береговой охраны США действуют в Персидском заливе с 2003 года и находятся под контролем 55-й оперативной группы Центрального командования ВМС США. 15 апреля прошлого года американские военные заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными". Как отмечала пресс-служба Пятого флота ВМС США, иранские корабли подходили к американским на расстояние в 9 метров.

Тогдашний президент США Дональд Трамп призвал атаковать иранские корабли, мешающие проходу военных США в Персидском заливе. "Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", - написал Трамп в Twitter.

В ответ в ВМС КСИР подчеркнули, что любые незаконные действия Соединенных Штатов в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана. После заявления Трампа МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в Тегеране. Ему передали ноту протеста для Белого дома, призвав Вашингтон к соблюдению морской безопасности и свободы судоходства.