Популярность принца Гарри и Меган Маркл в Британии упала до рекордно низких показателей

Northern Ireland Office / flickr.com

Популярность принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Британии упала до рекордно низких значений после похорон принца Филиппа, на которые Меган не приехала, пишет The Daily Mail со ссылкой на свежий опрос YouGov.

В прошлый раз популярность покинувшей Британию пары резко упала после скандального интервью Опре Уинфри, в котором Меган обвинила королевскую семью в расизме. С тех пор они не завоевали благосклонность британской общественности, поскольку популярность принца Гарри упала еще на три пункта после похорон герцога Эдинбургского 17 апреля, пишет издание.

Что касается популярности вновь беременной Меган, которая во время похорон по совету врача осталась в США, за последние шесть недель она упала на пять пунктов.

В США, судя по всему, обратная тенденция: пару пригласили принять участие в концерте Vax Live, вместе с президентом Джо Байденом, поп-звездами и другими знаменитостями первой величины. Цель концерта - призвать американских граждан к вакцинации.

Согласно опросу, самым популярным среди британцев членом королевской семьи неизменно остается королева Елизавета II. После смерти супруга, королева получила рост общественной поддержки - с 80 до 85 процентов. Накануне она вернулась к исполнению своих монарших обязанностей после перерыва, связанного с кончиной герцога Эдинбургского. Королева провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка. На первых опубликованных после похорон ее мужа фотографиях видно, что королева улыбается.

Возросла и популярность принца Эдуарда и принца Чарльза. Согласно данным издания, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон также остаются очень популярными: около трех четвертей британцев дали им положительные отзывы.