ВСЕ ФОТО Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо поддерживать армию в состоянии полной боеготовности, несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинской границы

Офис Президента Украины "То, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - заявил Зелинский накануне, инспектируя позиции украинских военных в Херсонской области

Офис Президента Украины Армия Украины в состоянии полной боеготовности, несмотря на заявления России об отводе войск

Збройні Сили України

Погранслужба Украины объявила, что Россия так и не начала обещанный отвод своих войск от восточных границ Украины. Частичный отвод войск идет только в Крыму.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления Москвы об отводе войск, необходимо поддерживать армию в состоянии полной боеготовности. "То, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", - заявил Зелинский накануне, инспектируя позиции украинских военных в Херсонской области на границе с теперь российским Крымом. В ходе поездки глава государства "ознакомился с оперативной обстановкой и системой укреплений" на границе. На передовой он осмотрел блиндаж и окопы, коротко пообщался с военными.

"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние армии - техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны", - сказал Зеленский.

Президент Украины поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны. "По итогам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства, которое цитирует УНИАН.

Также во время посещения Херсонской области президент Украины вновь высказался за изменение минского переговорного процесса. Он предложил обновить нескольких пунктов Минских соглашений и привлечь к переговорному процессу по урегулированию на Донбассе других "мощных мировых игроков".

Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, так как это может способствовать более быстрому завершению войны. "Это может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - заявил он.

Что касается обновления минского переговорного процесса, то Зеленский считает, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но несколько пунктов должны быть обновлены", - отметил он.

В Кремле предложения президента Украины уже назвали "тревожным сигналом". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве "неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, лишний раз на высшем уровне демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно".

Россия в апреле перебросила к границе с Украиной более 80 тысяч солдат и офицеров, о такой цифре сообщал ранее Офис президента Владимира Зеленского. На Украине и странах Запада появились опасения, что Москва готовится к новой войне за территории.

Однако 22 апреля Россия министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих. Он пообещал завершить отвод войск к 1 мая и объяснил принятое решение "успешным завершением межвидовых учений в Крыму". Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

С 24 апреля Россия закрыла Черное море для прохода иностранных военных и государственных кораблей в трех районах. Ограничения действуют до 31 октября. Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.