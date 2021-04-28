Организации-партнеры Совета Европы раскритиковали ситуацию со свободой СМИ в России и других странах

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В 2020 году свободной и независимой журналистике был нанесен чрезвычайный ущерб, говорится в докладе Платформы Совета Европы (СЕ) по содействию защите журналистики и безопасности журналистов. В нее входят 14 организаций - партнеров Совета Европы, в их числе Международная федерация журналистов и "Репортеры без границ". Сведения доклада приводит "Коммерсант".

По данным доклада, в прошлом году был зафиксирован 201 случай "серьезной угрозы свободе СМИ", что является рекордом, почти на 40 процентов превышающий показатель 2019 года. Рекордное количество сообщений касалось физических нападений на журналистов (52 случая). Больше всего таких случаев было зарегистрировано в России, Италии и Великобритании. Во Франции, Польше, Турции и Украине было зарегистрировано большое количество случаев запугивания и преследования журналистов. Всего же в 2020 году выявлено не менее 70 таких случаев.

В этой части доклада авторы упомянули главного редактора издания KozaPress Ирину Славину, которая совершила самосожжение перед зданием МВД в октябре 2020 года. Накануне самосожжения у журналистки провели обыск по делу о "нежелательной организации". На своей странице в Facebook она опубликовала последний пост со словами: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Кроме того, авторы доклада отмечают, что в некоторых странах ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, использовались как повод усилить давление на независимые СМИ. Так, в России принят и активно применяется закон, предусматривающий суровое наказание для СМИ и частных лиц за распространение "заведомо ложной" информации. Используя новые правила, полиция допросила журналиста "Радио Свобода"* Татьяну Вольтскую из-за сообщения о том, что в больницах не хватает материалов для оказания помощи пациентам с COVID-19. Также суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 тысяч рублей за "умышленное распространение ложных новостей, представляющих угрозу для здоровья человека", а главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского - на 60 тысяч рублей за интервью с политологом, поставившим под сомнение достоверность официальной статистики заболеваемости.

В докладе СЕ анализируются случаи, когда преступления против журналистов остаются безнаказанными, а также случаи захвата государством независимых СМИ, политического давления на общественные медиа, слежки за журналистами и судебного преследования по ложным уголовным обвинениям в терроризме или государственной измене. В связи с этим в докладе упоминается дело бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

Эксперты отмечают, что Россия представляет собой крайний пример захвата СМИ силами, связанными с государственной властью. На протяжении последних лет десять ведущих российских телеканалов оставались под контролем Кремля или аффилированных с ним бизнесменов. Особое беспокойство у международных организаций, подготовивших доклад, вызывает и нежелание властей России реагировать на информацию о нарушениях. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала правительства европейских стран обратить больше внимания на защиту журналистов и независимой журналистики.