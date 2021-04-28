Евросоюз осудил преследование в России организаций, связанных с Алексеем Навальным. Соответствующее сообщение появилось в Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля

European Parliament / flickr.com

Евросоюз осудил преследование в России организаций, связанных с Алексеем Навальным. Соответствующее сообщение появилось в Twitter верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Приостановление всей деятельности аффилированных с Алексеем организаций, в том числе его Фонда борьбы с коррупцией*, противоречит международным обязательствам России. Я призываю российские власти пересмотреть недавние решения и прекратить систематические репрессии в отношении основных прав [граждан]", - написал Боррель.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International резко раскритиковала нападки на российскую региональную сеть штабов Алексея Навального. "Цель происходящего ясна: сровнять движение Алексея Навального с землей, пока он сам он находится за решеткой. То, что судебное разбирательство по признанию ФБК* и других организаций "экстремистскими" было объявлено закрытым для общественности, не только не позволяет говорить о каких-то гарантиях справедливости в суде, но и особенно красноречиво свидетельствует о трусости российских властей", - отметила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, которую цитирует DW.

Она подчеркнула, что речь идет о "фактически крупнейшей оппозиционной политической группе" в России и в случае объявления связанных с Навальным организаций вне закона его сторонники "могут столкнуться с уголовным преследованием за любую законную политическую активность или правозащитную деятельность". Стразерс напомнила, что под угрозой оказались не только десятки сотрудников штабов Навального в 34 регионах РФ, но и сотни тысяч пользователей интернета, которые делились материалами групп Навального в социальных сетях.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими "Фонда борьбы с коррупцией"*, штабов Навального, а также организации "Фонд защиты прав граждан"*. По данным прокуратуры, "эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими. Прокуратура утверждает, что под видом этих НКО в России работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в РФ нежелательной.

Статус экстремистских организаций сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям. Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах. Попадание в список Минюста фактически останавливает любые банковские операции. То есть любая активность, связанная с Навальным, будет исключена из легального политического поля.

Ярлык "экстремистской" несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). По этой же статье уголовная ответственность грозит тем, кто участвует в работе таких организаций - от двух до шести лет лишения свободы. Этот риск существует в том числе для рядовых сотрудников ФБК*, для волонтеров и для сочувствующих.

Как утверждают в прокуратуре, у них есть "исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

Однако какие именно есть доказательства такой деятельности со стороны ФБК*, доподлинно узнать не удастся, так как Мосгорсуд засекретил все документы по этому делу.

27 апреля Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил работу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) и "Фонда защиты прав граждан"* (ФЗПГ*) в рамках иска о признании организации экстремистской, аналогичная мера была принята прокуратурой в отношении деятельности штабов Навального, которые являются общественными организациями. В рамках предварительных обеспечительных мер до окончания рассмотрения дела о признании экстремистскими этим организациям запрещено "размещать материалы" в интернете, взаимодействовать со СМИ, организовывать митинги и иные публичные мероприятия, пользоваться любыми банковскими услугами, а также участвовать в выборах и референдумах.

Директор ФБК* Иван Жданов заявил, что Фонд ничего не будет предпринимать в связи с этим решением. "Это не приостановление деятельности, это запрет на определенные действия. Мы их (запреты) внимательно просмотрели из ходатайства. Они даже сформулированы безграмотно. Как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируем", - сказал он. Защита Фонда намерена обжаловать "запрет определенных действий" в рамках иска о признании экстремистской организацией. Штабы Навального по всей России прекратили работу в своем прежнем формате и заморозили свои страницы в соцсетях, однако в ближайшее время намерены поменять их название и максимально обезличить, а их сотрудники заявили, что продолжат бороться с коррупцией, "Единой Россией" и Владимиром Путиным.