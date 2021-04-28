Владимир Зеленский назвал Ватикан "оптимальным местом" для переговоров по Донбассу

Фотобанк Moscow-Live / Крылов Антон Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для переговоров с Россией по Донбассу. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для переговоров с Россией по Донбассу. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Святой престол - это мировой моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, будучи беспристрастным и вызывающим доверие у всех участников конфликта. Именно поэтому Ватикан часто в истории призывался для разрешения конфликтов между государствами ради мирного будущего", - сказал он.

На прошлой неделе украинский лидер предложил российскому коллеге "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". По словам Владимира Зеленского, у России и Украины, которые по-разному смотрят в будущее, еще есть возможность "остановить убийственную математику будущих военных потерь". Также Зеленский обратился к жителям Украины, заверив их, что страна готова к боевым действиям в Донбассе, но не начнет их первой.

Владимир Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, но добавил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку. Отдельно подчеркивалось, что в нее не входят ни Крым, ни Донбасс.

26 апреля президент Украины заявил, что встреча с Путиным так или иначе состоится, остается лишь обсудить время и место встречи. В Кремле также подтвердили, что администрации глав государств находятся в постоянном контакте.