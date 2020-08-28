СМИ сообщили о намерении премьер-министра Японии Синдзо Абэ подать в отставку из-за проблем со здоровьем

Kantei.go.jp Отставка премьера может произойти всего через четыре дня после того, как он побил рекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства. Он должен был занимать пост до сентября 2021 года.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку из-за ухудшающегося здоровья, сообщают СМИ. Отставка может произойти всего через четыре дня после того, как он побил рекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства.

О планах 65-летнего Абэ подать в отставку сообщили национальный телеканал NHK и источник агентства Reuters. Собеседники NHK, близкие к премьер-министру, уточнили, что тот планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. По данным телекомпании, позже Абэ проведет пресс-конференцию, на которой объяснит свое решение.

По данным Reuters, Абэ на протяжении многих лет борется с хроническим язвенным колитом. За последние две недели он дважды посещал больницу, что породило слухи о том, что состояние его здоровья ухудшилось: по данным телеканала, премьер не хочет создавать проблем правительству. Официальные лица правящей Либерально-демократической партии ранее отрицали, что Абэ уйдет в отставку, заявляя, что со здоровьем премьер-министра все в порядке.

Отставка премьера может произойти всего через четыре дня после того, как он побил рекорд по продолжительности пребывания на посту главы правительства. Он должен был занимать пост до сентября 2021 года. Как отмечает New York Times, Абэ был премьер-министром почти восемь лет, что нехарактерно для страны, привыкшей к высокой текучести кадров на руководящих должностях.

NHK напоминает, что Абэ уже во второй раз досрочно покидает премьера - в 2007 году он ушел в отставку из-за проблем с кишечником, проработав на этом посту всего год. В декабре 2012 года он повторно возглавил японское правительство. Во время своего пребывания в должности Абэ отвечал за восстановление Японии после разрушительного землетрясения и цунами, восстановил экономический подъем и заручился благосклонностью непредсказуемого американского президента Дональда Трампа, а также активно налаживал диалог с президентом России.

Одна из последних новостей такого рода имела скандальный оттенок: после переноса дня окончания Второй мировой войны в России со 2 на 3 сентября стало известно, что премьер-министр Японии не приедет в Москву на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, если они будут назначены на 3 сентября. Отмечалось, что участие Абэ в мероприятиях в случае их переноса на сентябрь может быть неверно истолковано как признание за Россией права на южную часть Курильских островов, вопрос с которыми до сих пор не решен. Впрочем, ограничения авиаперелетов в связи с пандемией коронавируса этот вопрос оказался снят с повестки дня.