ВСЕ ФОТО На прошлой неделе в США арестовали бывшего спецназовца, завербованного российской разведкой и передававшего ей секретную информацию о своей бывшей службе. Питер Деббинс признался в сотрудничестве с ГРУ еще год назад, но все это время оставался на свободе

Alexandria Sheriff’s Office По информации Минюста страны, он передал российской разведке секретную информацию о своей бывшей службе, в том числе раскрыл данные о сослуживцах, чтобы агенты могли оценить, стоит ли пытаться их завербовать

zabelin / DepositPhotos Взамен он получил $1 тыс., бутылку коньяка и российскую военную форму

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

На прошлой неделе в США арестовали бывшего спецназовца, завербованного российской разведкой и передававшего ей секретную информацию о своей бывшей службе. Питер Деббинс признался в сотрудничестве с ГРУ еще год назад, но все это время оставался на свободе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявления прокуроров по итогам слушаний по его делу.

Экс-спецназовца США арестовали на прошлой неделе. По информации Минюста страны, он передал российской разведке секретную информацию о своей бывшей службе, в том числе раскрыл данные о сослуживцах, чтобы агенты могли оценить, стоит ли пытаться их завербовать.

"Обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ [Главным разведывательным управлением]", - заявил помощник прокурора Томас Трэкслер. Сам Деббинс заявил, что был польщен, когда к нему обратились сотрудники российских спецслужб, так как был одержим идеей "освободить русских от их деспотичного правительства". При этом Трэкслер предположил, что ГРУ поможет Деббинсу бежать в Россию, однако адвокат защиты Дэвид Беновиц заявил, что Деббинс "разоблачил связи и контакты с ГРУ, которые ГРУ будет рассматривать как предательство", и может попасть в тюрьму на территории России.

По версии следствия, Деббинса завербовали в 1996 году, когда тот прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником Военно-воздушных сил России. Военный работал в разведке и имел доступ к "совершенно секретной информации", которую передавал до 2011 года под кодовым именем Икар Лесников.

Деббинса обвинили в том, что он передавал данные о своей работе и сослуживцах, в частности сообщил имена сотрудников контрразведки США и еще одного спецназовца, которого, по мнению Деббинса, также могла завербовать российская разведка. Взамен он получил $1 тыс., бутылку коньяка и российскую военную форму.В своем заявлении Деббинс сказал, что русские также предлагали ему услуги проституток, от которых он отказался. Он сказал, что его попросили предоставить русским армейские инструкции, но он этого не сделал.

Сообщается, что Деббинс сам признался в сотрудничестве с российской разведкой в июле 2019 года во время внутренней проверки для продления допуска к секретности, но власти США решили тогда не арестовывать его, поскольку это было "преждевременно". При этом в обвинительном заключении не упоминается о каких-либо контактах Деббинса с российской разведкой после 2011 года.