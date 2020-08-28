Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории, занимавшейся "делом Скрипалей"

INTERRAILS / Wikipedia Берлинская клиника Charite, где лечат политика Алексея Навального, запросила помощи у британских и германских военных специалистов

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Берлинская клиника Charite, где лечат политика Алексея Навального, запросила помощи у британских и германских военных специалистов. Об этом сообщают Spiegel и расследователи Bellingcat со ссылкой на независимые источники.

Врачи обратились в секретную лабораторию фармацевтики и токсикологии бундесвера в Мюнхене, в которой работают лучшие эксперты ФРГ по ядам и химическому оружию, пишет издание. Также запрос был направлен в британскую военную лабораторию оборонной науки и техники в Портон-Дауне, которая также специализируется на химическом и биологическом оружии.

Сотрудники Портон-Дауна участвовали в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и консультировали лечивших их врачей. Считается, что Скрипалей отравили веществом из группы разработанных в СССР нервно-паралитических веществ "Новичок".

По сведениям Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель крайне озабочена случившимся с Навальным и ежедневно получает детальную информацию о его состоянии.

26 августа Spiegel и Bellingcat сообщили, что врачи Charite связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в 2015 году. По версии тех же СМИ, в организме Гебрева обнаружили нервно-паралитическое вещество, относящееся к классу "Новичок", и ему удалось выжить.

Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев назвал версию расследователей нереальной. Он отмечал, что ингибиторы холинэстеразы, которыми, по версии Charite, отравили Навального, в определенной дозировке могут лечить болезни "типа Альцгеймера", но в большой дозе могут воздействовать как нервно-паралитические отравляющие вещества. Также он говорил, что атропин, которым лечат политика, является антидотом для нервно-паралитических отравляющих веществ.

Однако вещества типа "Новичка" действуют очень быстро, поскольку их создавали с целью "вывести из строя солдата в течение 10 минут", и если бы Навальный получил дозу такого вещества, с ним "было бы покончено", а отравиться рисковал сам "исполнитель акции". Поэтому применение настоящего отравляющего вещества он в этой ситуации считает нереальным.

С другой стороны, аргументы Углева тоже выглядят не слишком сильными. Например, в случае со Скрипалями "Новичок" наносился на ручку двери квартиры, а нашли экс-полковника и его дочь спустя некоторое время в бессознательном состоянии в торговом центре, где они успели перекусить в ресторане перед тем, как почувствовали себя плохо. То есть ни о каком "молниеносном выведении из строя солдата" в этом случае речь не шла. А особая опасность ядов для окружающих тоже не останавливала организаторов таких покушений. Например, бывший офицер КГБ Андрей Луговой, причастный к отравлению полонием в Великобритании экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявлял, что сам был заражен этим радиоактивным ядом. Правда, этот факт Луговой использовал для того, чтобы снять с себя подозрения в убийстве Литвиненко.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.

В Charite заявили, что "клинические данные указывают на отравление веществом из группы, которую называют ингибиторами холинэстеразы". "Конкретное вещество пока не было установлено <..> В соответствии с диагнозом пациенту вводят антидот атропин", - добавили немецкие медики.

Наличие ингибиторов холинэстеразы в организме Алексея Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях. Они используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок", который использовался в Солсбери.

В Кремле активно отрицают сам факт отравления, предлагая не делать "поспешных выводов". Одновременно российские власти вбрасывают версию о том, что Навального отравили "агенты Запада", чтобы "создать напряжение" в России.