Отказ от использования портов Литвы для транзита белорусских грузов, которым ранее в пятницу пригрозил Вильнюсу Александр Лукашенко, ударит в первую очередь по самой Белоруссии, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Трудно представить себе, насколько нужно цепляться за власть и ненавидеть свой народ, чтобы вредить государству и его населению из-за уязвленных амбиций. Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия", - цитирует РБК запись министра в его Facebook.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич заявил, что у Белоруссии просто нет возможности перенаправить свои экспортные потоки. "Сегодня нет альтернатив, которые можно было бы использовать: ни через Латвию, ни через порты Санкт-Петербурга", - отметил Наркевич.

Напомним, 28 августа Лукашенко пригрозил ответить на санкции, которые ЕС намерен ввести в связи с предполагаемой фальсификацией результатов недавно прошедших в Белоруссии выборов.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил он, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша".

По словам Лукашенко, он поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. "Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - добавил он.

Президент пригрозил негативными последствиями и для Евросоюза, если политический кризис в Белоруссии затянется.

В Евросоюзе ранее заявили, что не могут считать голосование "ни справедливым, ни свободным". 25 августа высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что совет глав МИД стран Евросоюза обсудит возможность введения точечных санкций в отношении белорусских властей.