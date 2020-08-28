На двадцатый день протестов, спровоцированных результатами президентских выборов, белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости взять под контроль сферу экономики. По его словам, предприятия должны демонстрировать лояльность государственной власти, а с "частниками", которые "подло себя ведут", необходимо разобраться.

Глава Белоруссии сделал вид, что политический кризис разрешен и пришло время заняться экономикой. "Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - сказал он в ходе визита на сыроваренное предприятие "Саввушкин-Орша". Слова президента приводит государственное информагентство "БелТА".

Лукашенко спросил, какие предприятия в области работают на таком же уровне, как этот завод. Он заявил, что между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Он пообещал уделять этому пристальное внимание, передает "Интерфакс".

По словам Александра Лукашенко, при решении вопросов по предприятиям его в первую очередь волнуют люди и их зарплаты. "Нам надо ставить предприятия (частные и государственные. - Прим. "Интерфакса") в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству - не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут", - заявил Лукашенко.

В качестве примера лояльности государству он указал на присутствующих журналистов государственных СМИ. "Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами", - сказал он, намекая на прежние свои заявления про активность НАТО у белорусских границ, якобы вынашивающего агрессивные планы.

По словам Лукашенко, при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать "морально-политическая поправка". "Поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть", - сказал он, не уточняя, какие конкретно критерии лояльности и санкции будут применяться к бизнесу. Однако президент заверил, что за высказывание личного мнения в Белоруссии не начнут "ломать людей".

Отметим, Лукашенко неоднократно презрительно отзывался о представителях бизнеса. В июне он заявлял, что предприниматели якобы увольняют людей, которые его поддерживают и поручил контролирующим органам "прошерстить пузатых буржуев".

"Надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволить обидеть простого человека. И дело не в том, что они когда-то меня привели к власти, а дело в том, что в нашей стране этого быть не должно", - отметил президент.

В 1995 году, во время борьбы с частным бизнесом, Лукашенко обещал пожать руку последнему оставшемуся бизнесмену. Тогда в Минске начали массово закрывать торговые киоски. "Их надо стряхнуть, как вшивых блох!" - говорил Лукашенко про частных предпринимателей. Подборку подобных грубых высказываний, адресованных чаще всего оппозиции, публиковал The Village.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек, хотя оппозиция говорит о смерти шести человек в ходе подавления протестов. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

В Евросоюзе заявили, что не могут считать голосование "ни справедливым, ни свободным". Во вторник высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что совет глав МИД стран Евросоюза обсудит возможность введения точечных санкций в отношении белорусских властей.

Светлана Тихановская была вынуждена уехать за границу. Но оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти. При этом Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с эти было возбуждено уголовное дело.

В последнее время власти перешли к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.

Александр Лукашенко сообщил, что также договорился с Москвой о рефинансировании белорусского госдолга. 1 млрд долларов теперь не придется возвращать РФ, а можно будет направить на стабилизацию белорусской национальной валюты, которая стремительно слабеет на фоне политического кризиса.