Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает ответ на введение санкционных мер со стороны ряда стран

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь Об этом глава государства заявил в пятницу, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша"

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает ответ на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Об этом глава государства заявил в пятницу, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша".

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит государственное агентство "БелТА".

Президент добавил, что "наклонить" Белоруссию никому не удастся. "Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. "Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - добавил он.

Президент пригрозил негативными последствиями и для Евросоюза, если политический кризис в Белоруссии затянется. "Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете, - подчеркнул он. - Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь идет о заявлении президента РФ Владимира Путина. - Прим. NEWSru.com). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем".

По словам Лукашенко, в этом случае Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы". "Им (западным странам. - Прим. NEWSru.com) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - пояснил президент.

Александр Лукашенко, говоря о военной угрозе, подчеркнул, что она действительно существует. "И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, - сказал президент. - Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать".

По словам Лукашенко, угроза с Запада растет. "А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", - отметил он.

На фоне внешних угроз президент еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом внутренней общественно-политической обстановки, посетовал глава государства. "Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - заверил белорусский лидер.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек, хотя оппозиция говорит о смерти шести человек в ходе подавления протестов. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести. Однако жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

В Евросоюзе заявили, что не могут считать голосование "ни справедливым, ни свободным". 25 августа высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что совет глав МИД стран Евросоюза обсудит возможность введения точечных санкций в отношении белорусских властей.

Светлана Тихановская была вынуждена уехать за границу. Но оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти. При этом Лукашенко отказывается вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с эти было возбуждено уголовное дело.

В последнее время власти перешли к точечным задержаниям наиболее активных протестующих и членов стачкомов. Одновременно Лукашенко в своих заявлениях продвигает версию о том, что политический кризис спровоцировали из-за рубежа, а НАТО якобы готовится к военному вторжению в Белоруссию.

27 августа президент России Владимир Путин объявил, что готов защитить суверенитет Белоруссии в случае угрозы извне. По его словам, Лукашенко попросил такой помощи в случае необходимости. Путин также сказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из российских сотрудников правоохранительных органов.