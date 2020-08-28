В Минске задержаны два гражданина России неподалеку от места проведения акции протеста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Среди задержанных Сергеев Сергей, Фалин Михаил. Участники AirDance, граждане РФ, задержаны около гостиницы "Минск", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников там же был задержан продюсер AirDance Илья Кузнецов.

Кроме того, на самой акции протеста были задержаны по меньшей мере еще четыре человека.

По сообщению ТАСС, посольство России в Минске проверяет эту информацию.

В пятницу вечером на площади Независимости у Красного костела прошла акция протеста. В ней приняли участие преимущественно женщины, которых ОМОН - в отличие от мужчин - не задерживал.