В Минске задержаны два гражданина России неподалеку от места проведения акции протеста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".
"Среди задержанных Сергеев Сергей, Фалин Михаил. Участники AirDance, граждане РФ, задержаны около гостиницы "Минск", - говорится в сообщении.
По информации правозащитников там же был задержан продюсер AirDance Илья Кузнецов.
Кроме того, на самой акции протеста были задержаны по меньшей мере еще четыре человека.
По сообщению ТАСС, посольство России в Минске проверяет эту информацию.
В пятницу вечером на площади Независимости у Красного костела прошла акция протеста. В ней приняли участие преимущественно женщины, которых ОМОН - в отличие от мужчин - не задерживал.