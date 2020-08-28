После президентских выборов в Белоруссии были задержаны более 6 тысяч человек. Как минимум 450 из них были избиты, и впоследствии рассказывали о пытках и унижениях, которым их подвергали при задержании. Волонтерский проект Probono.by, который помогает задержанным, получил с начала протестов более 1,5 тысячи обращений, но Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела в отношении сотрудников МВД и других структур, причастных к преступлениям против мирных граждан. Корреспондентка "Открытых медиа" посетила больницы и поговорила с несколькими пострадавшими.

Одним из пострадавших стал 30-летний Роман Зайцев, который вышел на акцию протеста 9 августа и получил в грудь "нелетальную"светошумовую гранату. Итог - огромная дырка в груди, разрыв барабанных перепонок, повреждение легкого, множество рваных ран от осколков и черепно-мозговая травма, а также оторванные фаланги двух пальцев. Мужчина провел в медикаментозной коме несколько дней и сейчас находится в военном госпитале.

Компенсацией за ранения семья не занимается, и деньги в качестве поддержки ей перечисляют неравнодушные белорусы. Жена пострадавшего опасается, что после выписки правоохранительные органы могут заинтересоваться Романом как участником несанкционированной акции.

Другого пострадавшего, водителя автобуса Павла Сибилева, следователь "навестил" почти сразу же после того, как тот пришёл в себя. 10 августа, под конец смены, на его маршруте начали создаваться баррикады, и Сибилев вышел из автобуса, чтобы поговорить с коллегой, который тоже встал на маршруте. Когда мужчина собирался вернуться в салон, то почувствовал некий удар сзади: как выяснилось впоследствии, в него попали светошумовая граната и несколько резиновых пуль. Сейчас он понемногу приходит в себя, однако все еще испытывает сильные боли. Тем не менее следователь, по его словам, допрашивал пострадавшего несколько часов.

"Мог меня опросить за 30 минут, а часа два всё длилось. Но мне скрывать нечего. И моя точка зрения такая, что всё оружие против людей тогда - это несправедливо было. У людей ничего не было, мирно все, спокойно. Хотелось бы, чтобы виновные понесли за это все наказание, но не будет этого, думаю", - заявил Сибилев.

Родион Терешков был задержан 9 августа, когда отправился гулять в центр города. Когда станцию метро "Немига" внезапно закрыли, он попытался добраться до дома пешком, но на месте появились автозаки с ОМОНом, который "начал "паковать" всех подряд, в том числе Родиона", а в автозаке ему и другим задержанным распылили в лицо перцовый газ. Некоторое время спустя он смог позвонить жене и сказать, что его везут в изолятор на улице Окрестина, после чего она не слышала и не видела его в течение пяти суток.

То, что происходило с ним все это время, молодой человек называет современным Освенцимом: "Били все время: пока мы выходили на улицу, пока досматривали наши вещи. Восемь часов люди лежали на брусчатке на улице. 25 человек спали с включенным светом в камере 3 на 4 метра". По его словам, некая женщина из ОМОНа раздевала девушек и била их дубинками, ходила и постоянно смеялась, а разным группам людей отдавали команды раздеться догола. Еду начали давать только на третьи сутки: людей "покормили" заплесневелым хлебом и кислой кашей с чаем, зато постоянно запугивали тем, что в следующий раз они вернутся домой "грузом-200".

После освобождения Терешков поехал снимать побои во Фрунзенское РУВД и подал заявление об избиении, а через несколько дней ему сообщили, что заявление перенаправили в Следственный комитет. "Но меня даже в камере держали больше 72 часов без суда или официальных обвинений. Так что сейчас я больше беспокоюсь не о том, что будет признан факт, а о том, чтобы мне не дали еще суток 10 или больше", - заявил он.

19-летнего дизайнера Елисея Федина задержали в Могилеве на третий день после выборов, когда по всей стране начались мирные акции протеста против насилия силовиков. Сам он предложил организовать цепь солидарности 12 августа, но накануне был задержан на стадионе вместе с друзьями. "Как только мы увидели мужчин в черных балаклавах, то пробовали убежать, но нам навстречу выскочило еще около десяти мужчин в гражданском и в медицинских масках. Один из них сделал мне подсечку под ноги, я упал. Хотел подняться, но тут же получил удар кулаком в глаз. Потом были еще удары, в том числе ногами", - рассказал Федин, которого продолжали избивать и в машине по пути в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудники милиции интересовались, сколько Елисею заплатили, и пытались выяснить, кто именно его курирует, однако потом обратились в дежурную скорую возле УВД и отправили в больницу, попросив не рассказывать, что его избивали именно сотрудники милиции. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, перелом решетчатой кости, сломанную орбиту глаза с рассечением века.

"Вскоре пришел сотрудник следственного комитета. Я написал заявление по факту избиения сотрудниками милиции и кражи мобильного. Через минут 20 тот же следователь явился уже с сотрудником уголовного розыска - мне вернули мой телефон. При этом предупредили, что после выписки меня ждет уголовная статья, что меня посадят минимум на три года за организацию митингов", - говорит Елисей. Сейчас его уже выписали из больницы, и он переживает, что может оказаться жертвой "подставы" со стороны милиции, пока в Следственном комитете не спешат реагировать на заявления его самого и других жертв произвола.