Германия будет готова ввести дипломатические санкции против России, если придет к выводу, что за отравлением критика Кремля Алексея Навального стояли российские государственные органы, сказал министр иностранных ФРГ дел Хайко Маас. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Что касается готовности России прояснить дело Навального, мы будем действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене", - сказал Маас, имея в виду высылку из Германии сотрудников российского посольства из-за отказа Москвы от сотрудничества в расследовании убийства гражданина Грузии в берлинском парке.

Ранее в пятницу на большой летней пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости расследования произошедшего. "Когда будет известно больше подробностей", может быть сформулирована общая европейская реакция, сказала она.

При этом канцлер сослалась на отравление Скрипаля в Великобритании, когда около 30 стран выслали российских дипломатов. "Это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального", - отметила канцлер.

В то же время канцлер высказалась против изменения политического курса в отношении России, назвав ее "геостратегическим игроком, с которым необходимо поддерживать диалог". Федеральное правительство по-прежнему придерживается цели достижения "хороших отношений" с Россией, сказала Меркель.

При этом она признала, что отношения Германии и Европы с Россией "отягощены".