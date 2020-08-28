Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что уходит в отставку, сообщили ТАСС в пресс-службе президента и правительства республики.

"Председатель правительства Республики Южная Осетия Эрик Пухаев сделал заявление об отставке. В обращении к народу республики глава кабинета министров отметил, что обдумал свое решение и считает его правильным", - сообщили в пресс-службе.

В своем обращении Пухаев отметил, что принял решение после того, как побывал на площади, где собрались местные жители. "Послушал людей, некоторые скандировали требования об отставке правительства, - сказал он. - <...> Хочу выразить благодарность тем людям, которые меня поддерживали в течение трех лет, тем, кто доверял мне... Я также хочу пожелать успехов новому правительству".

В пятницу в центре Цхинвала собралось несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Покушение на Игоря Наниева произошло 17 августа в северной части Цхинвала. Машину министра обстреляли из заброшенного дома. Никто не пострадал.

Днем издание Readovka опубликовала фотографии мертвого мужчины, на теле которого видны многочисленные следы побоев. По утверждению издания, на фото запечатлено тело Джабиева.

Глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связями Заза Дриаев сообщил, что парламент Южной Осетии проведет внеочередную сессию, на которой депутаты поднимут вопрос об отставке правительства в связи с напряженной ситуацией в республике, сложившейся после смерти одного из подозреваемых в покушении на главу МВД.

Ранее в пятницу президент Южной Осетии Анатолий Бибилов решил отстранить от должности главу МВД республики Игоря Наниева на время расследования смерти Инала Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на Наниева. У администрации Цхинивала проходит стихийный митинг. Протестующие считают, что тело умершего Джабиева не выдают родственникам из-за следов пыток. Демонстранты требуют отставки президента республики.

Вечером в пятницу Генеральная прокуратуры Южной Осетии сообщила, что накануне по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии были задержаны три человека. Их поместили в изоляторы МВД республики. В пятницу, заявили в Генпрокуратуре, поступило сообщение, что один из задержанных был доставлен в республиканскую больницу в бессознательном состоянии с телесными повреждениями, а позднее умер, не приходя в сознание.