Еще девять случаев заражений новым "британским" штаммом коронавируса обнаружили в Нидерландах, и их общее число теперь выросло до 11, сообщает издание NL Times.

Пять из этих случаев связаны с начальной школой в Роттердаме, пояснил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге. "Вспышка в начальной школе существенная, и многое еще неизвестно, поэтому Национальный институт здравоохранения и окружающей среды совместно с региональной муниципальной службой здравоохранения Роттердама решил расследовать этот очаг дальше", - написал Уго де Йонге в письме нидерландскому парламенту.

Еще один заразившийся из Неймегена, а остальные пять - из Амстердама. На этой и на следующей неделе власти планируют собрать несколько сотен образцов тестов на коронавирус из всех регионов, чтобы оценить степень распространения нового штамма коронавируса в стране, передает "Интерфакс".

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что новый штамм более смертоносный. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Параллельно с этим в стране идет кампания по вакцинации населения от коронавируса.

"Британский" вариант COVID-19 в последние недели обнаружили и в нескольких других странах Европы.

В Италии обнаружили штамм, похожий на "британский"

Медики в Италии выявили штамм коронавируса, очень похожий на тот, который в настоящее время активно распространяется в Великобритании, пишет в понедельник газета La Repubblica. При этом специалисты обнаружили, что этот "итальянский" коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года.

"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую" разновидность", - заявил глава Итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

По его словам, врачи выявили этот штамм случайно - наблюдая за пациентом, который в апреле заболел COVID-19. Врачей заинтересовало, что в августе тест этого человека на коронавирус вновь дал положительный результат. Несколько последующих тестов подтвердили наличие коронавируса в организме пациента.

В итоге в ноябре специалисты, не понимавшие, почему этот пациент повторно заболел, решили изучить в лаборатории сданные им тесты. В итоге и выяснилось, что у него - именно новая разновидность коронавируса. "К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - сказал Карузо.