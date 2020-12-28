Касем Сулеймани

Khamenei.ir

Иран обвиняет 48 человек из-за их причастности к гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в ходе операции США, заявил секретарь штаба по правам человека страны - "народного штаба", добивающегося мести за ликвидацию командира спецподразделения - Али Бакери.

"По делу Касема Сулеймани идентифицированы 48 обвиняемых, предприняты необходимые шаги по привлечению их к ответственности", - заявил Бакери, чьи слова публикует пресс-служба судебной власти Ирана.

Странам, которые так или иначе оказались связаны и вовлечены в произошедшее, Иран направил запрос с требованием предоставить информацию, сообщает РИА "Новости".

"Последний страной была Германия. До нас дошла информация, что американская база Рамштайн в Германии замешена в обмене данных между американскими беспилотниками, задействованными в убийстве Сулеймани", - отметил чиновник.

Днем ранее помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что эти 48 обвиняемых - основные лица, причастные к операции. Прежде власти Ирана сообщали о более 30 обвиняемых, во главе которых - президент США Дональд Трамп.

Напомним, США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации командира спецподразделения "Кудс" КСИР генерала Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.