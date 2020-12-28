В Израиле мужчина умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer

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Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer. Предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, сообщило министерство здравоохранения Израиля.

"75-летний мужчина с севера страны, страдающий сердечным и онкологическим заболеваниями, у которого в прошлом было несколько сердечных приступов, был вакцинирован этим утром против коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации", - говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Ведомство создало специальную комиссию по расследованию несчастного случая, которую возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства здравоохранения. "Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", - отмечается в сообщении Минздрава.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что к началу второй недели вакцинации от коронавируса система здравоохранения почти достигла темпов в 100 тысяч прививок в сутки. Всего с начала вакцинации первую порцию вакцины получили 379 тысяч человек, сообщает NEWSru Israel. Вакцинация проводится в два этапа, с интервалом в несколько недель.

По данным Минздрава, с начала пандемии в стране было выявлено 403 986 заразившихся коронавирусом. 3240 заболевших COVID-19 умерли.

1042 заболевших находятся в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 609 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 177 из них в критическом состоянии, 153 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 215 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 72 768 тестов. В 4,9% случаев был выявлен коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: от шести до 108 лет, средний возраст умерших - 80 лет.

27 декабря, в 17:00, в Израиле в третий раз с момента начала эпидемии коронавируса введен жесткий карантин. По решению правительства локдаун объявлен на две недели, но может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до 1000, а индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) - до 1.

Локдаун включает в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Министерство транспорта сообщило, что во время карантина общественный транспорт будет работать по расписанию, предшествовавшему локдауну. "Карантинные ограничения" коснутся только заполненности автобусов. В ближайшие две-три недели они смогут перевозить до 50% пассажиров от своей вместимости.

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиенту, но закрыты для приема посетителей. Закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов.

Вводится ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 километр. Запрещено принимать гостей, навещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников.

По обычному расписанию продолжат работать детские сады и школы системы специального образования. В тех населенных пунктах, где ситуация с распространением коронавируса не выглядит критической, учеба в школах продолжится.

На открытом воздухе могут собираться не более 20 человек, а в помещении - не более 10. Приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

Разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход - по 10 человек, и не более 10 групп).

Руководство полиции заявляет, что будут учтены "уроки" первых двух локдаунов: число блокпостов на дорогах сократят, сделав основной акцент на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений, чтобы не допускать скопления людей. Кроме того, полиция собирается больше разъяснять и предупреждать, чем штрафовать. Однако в случаях грубого нарушения предписаний полицейские будут вынуждены штрафовать нарушителей, утверждают власти.

Особое внимание полиция планирует уделять арабским населенных пунктам и кварталам с ультрарелигиозными жителями, где уровень заражаемости наиболее высокий.

Демонстрации не запрещены. Но полиция будет строго следить за тем, чтобы участники таких акций соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски.