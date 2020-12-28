США выделили 290 миллионов долларов на борьбу с влиянием России и $300 млн - на противодействие Китаю

Pixabay.com

Власти США выделили $290 млн на борьбу с влиянием России и $300 млн на противодействие влиянию Китая. Об этом говорится в законопроекте о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году. Ранее этот документ утвердил президент США Дональд Трамп.

Средства, выделенные на борьбу с китайским влиянием, должны пойти на противодействие "политическому влиянию правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем организациям, которые действуют от их имени". В июле Financial Times отметила, что Китай занял место России в качестве главного внешнеполитического соперника США, и администрация Трампа стала считать КНР самой большой угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции вооружения.

В документах также говорится о средствах, которые пойдут на "программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности". Как указано в законе, часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны помочь уменьшить их уязвимость перед российским политическим давлением.

Кроме того, в бюджете прописывается запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать "стратегическим целям РФ" и угрожает интересам нацбезопасности США. Также Вашингтон выделяет деньги на поддержку программ по развитию демократий в РФ, странах Европы, Евразии и Центральной Азии. В частности, речь идет о продвижении свободного интернета. Не менее $20 млн будут направлены на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе.

Также продлевается запрет на финансирование любой деятельности по признанию суверенитета России над Крымом. В рамках военных ассигнований продлевается уже действующий запрет для Министерства обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт".

Согласно тексту, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам.

При этом глава министерства может попытаться отменить данное правило, если он, после консультаций с госсекретарем и директором Национальной разведки, решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники" правительству Сирии, "российские ВС покинули Крым" за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а якобы действующие на Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны.

В очередной раз продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области. Согласно документу, запрещается также выделение бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом". Минобороны США категорически запрещено использовать свои средства для проведения каких-либо мероприятий и совершения действий, означающих признание воссоединения Крыма и России.

Кроме того, директор ЦРУ не позднее чем через 100 дней после принятия бюджета должен представить законодателям доклад о "коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также стран Восточной Европы", которые, в частности, "поддерживают правительство Российской Федерации". Разведка должна включить в доклад "общие объемы активов этих олигархов", а также предложить возможные санкции против них.

Законодатели также вновь обязали вашингтонскую администрацию снизить зависимость от импорта урана из России с целью "защитить национальные интересы" страны. Они предлагают "возродить и укрепить цепочку поставок ядерного топлива, используемого в США", а также расширить производство ядерного топлива в США.

В Конгрессе также обязали правительство развивать транспортную инфраструктуру американской Арктики в связи с тем, что Москва "уделяет приоритетное внимание развитию морского транспортного потенциала Арктики и осуществляет значительные инвестиции в военную инфраструктуру в Арктике". Кроме того, продлевается запрет на поставки американскими властями оружия службе охраны президента Турции.