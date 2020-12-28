Венгрия получила из России шесть тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на венгерские власти.

В ноябре глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Венгрия приобретет образцы российской и китайской вакцин против коронавируса для того, чтобы протестировать их. Также в ноябре в Венгрию поступили первые образцы доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгры сами смогут выбирать, какую из импортных вакцин против COVID-19 использовать - российскую, китайскую или израильскую.

В начале декабря венгерский министр по людским ресурсам Миклош Каслер заявил, что примерно 3-5 тыс. венгров могут принять участие в клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи и министерством обороны РФ, была зарегистрирована в России 11 августа. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран, отмечает "Интерфакс".

В конце ноября сообщалось, что венгерские эксперты приедут в РФ, чтобы дать оценку производству вакцины от коронавируса. Как заявлял на брифинге в Будапеште министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, они будут ознакомлены с работой лабораторий и производственной части.

Также, по словам министра, в Венгрии обсуждалось сотрудничество по тест-системам для выявления коронавируса.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, стране нужна качественная вакцина от коронавируса, а вопрос о том, где она произведена, имеет второстепенное значение. Отвечая на вопросы ТАСС, он добавил, что Венгрия стремится локализовать часть производства российской вакцины на своей территории.