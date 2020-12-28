Военная полиция РФ направила подкрепление в сирийский район Айн-Иса из-за нестабильной обстановки

Минобороны РФ

Дополнительные силы российской военной полиции прибыли для стабилизации обстановки в сирийский район Айн-Иса. Об этом сообщил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. Его слова приводит ТАСС.

"Сегодня для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции", - сообщил Сытник, призвав стороны, которые ведут обстрелы, прекратить эскалацию.

По словам замруководителя центра, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе.

Российская сторона зафиксировала за сутки в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, среди которых в провинции Алеппо - два обстрела, в Идлибе - девять, Латакии - пять и в провинции Хама - пять. Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов зафиксировано не было.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул контр-адмирал.