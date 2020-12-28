От прибывающих в Турцию начали требовать справки об отсутствии коронавируса

MillaFedotova / DepositPhotos

Все прибывающие в Турцию из-за границы теперь должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. С 28 декабря требование коснется тех, кто прилетает в страну, с 30 декабря - граждан, прибывающих наземным и морским транспортом, сообщает РБК.

По словам главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи, без справки, полученной не более чем за 72 часа до прибытия, в страну не пустят. Гражданам предоставят возможность пройти тестирование при въезде в Турцию, при выявлении коронавируса их поместят на карантин. Новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года. Авиакомпания Turkish Airlines уже сообщила, что не будет пускать в самолеты пассажиров без отрицательного ПЦР-теста.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового, более заразного штамма коронавируса, о котором минздрав Великобритании сообщил 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, этот генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее и может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году.

Помимо Великобритании новый штамм коронавируса выявили в Турции, Германии, Дании, Австралии, Франции и Японии, которая закрыла границы до конца января, также въезд в страну запретили Саудовская Аравия, Оман и Кувейт. Ряд европейских стран приостановили авиасообщение с Великобританией, временно полеты туда отменила и Россия.

По числу заразившихся коронавирусом Турция занимает седьмое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране зарегистрировали более 2,1 млн заболевших COVID-19, умерли свыше 19 тыс. человек.

На фоне высокого суточного прироста новых заразившихся власти Турции ужесточили ограничения. С 1 декабря в стране в выходные действует комендантский час - с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. В будние дни власти запретили выходить на улицу с 21:00 до 5:00. Эта мера будет действовать в Турции и в новогодние праздники - с 1 декабря по 4 января.

Власти Турции также запретили любые музыкальные мероприятия после 22:00, включая живые выступления и прослушивания записанной музыки. Мера будет действовать и в новогоднюю ночь. В нее отелям и ресторанам при них запретили проводить развлекательные программы с ведущими и музыкантами, вечеринки, балы, шоу и гала-ужины. Представители турецких отелей и принимающих компаний заявили, что если клиент оплатил новогоднее мероприятие, то отели вернут средства туристам либо напрямую, либо через туроператора. В российском посольстве в Турции сообщили, что туристы освобождены от ограничений по выходу на улицу в выходные дни.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта приостановила авиасообщение с другими странами. Постепенно отменять это ограничение она начала летом. Одной из немногих стран, в которую вновь смогли летать россияне, стала Турция. Россия возобновила с ней авиасообщение 1 августа. За первый месяц открытия полетов Турцию посетили почти 440 тыс. российских туристов, что составило 24,2% всего въездного турпотока.