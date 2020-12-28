В Китае гражданскую журналистку, снимавшую репортажи из Уханя, приговорили к 4 годам тюрьмы

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Суд в Шанхае приговорил к четырем годам тюрьмы гражданскую журналистку Чжан Чжань, которая в начале 2020 года вела репортажи из китайского Уханя, откуда по миру распространилась пандемия коронавируса. Суд признал ее виновной в "разжигании и провоцировании ссор и неприятностей", пишет South China Morning Post со ссылкой на адвоката женщины.

Максимальное наказание по этому обвинению, часто используемому для подавления инакомыслия, предусматривает пять лет лишения свободы. Чжань была одной из немногих гражданских авторов в Китае, которые вели репортажи из Уханя во время изоляции города. Остальные либо задержаны или пропали без вести, либо им запретили писать в интернете, отмечает газета.

37-летняя Чжань снимала переполненные больницы и опустевшие улицы, брала интервью у жителей Уханя. Ее репортажи из эпицентра эпидемии показывали более мрачную картину, чем официальные СМИ, и широко распространялись в соцсетях. Кроме того, она рассказывала о задержаниях других независимых журналистов и преследовании семей жертв, которые требовали привлечь к ответственности виновных.

В мае журналистка пропала, позже стало известно, что ее арестовала полиция Шанхая. В ноябре ей предъявили официальное обвинение в распространении "ложной информации" через платформы WeChat, Twitter и YouTube, а также в том, что она давала интервью иностранным СМИ и "злонамеренно распространяла" информацию о вирусе в Ухане, передает ВВС.

Чжань настаивала на своей невиновности, указывая, что получала всю информацию из первых рук. В знак протеста она объявила голодовку, что подорвало ее здоровье. В заключении ее подвергли принудительному кормлению через зонд. В суд Чжань доставили в инвалидном кресле. Десятки людей, приехавших к зданию суда поддержать журналистку, были задержаны полицией.