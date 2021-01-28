Историк архитектуры, искусствовед и профессор университета в Бремене Михаэль Мюллер ознакомился с расследованием Алексея Навального о "дворце Путина" и оценил стиль комплекса под Геленджиком, назвав его "эстетизацией приватизированной власти".

"Это здание своим стилем отсылает нас в прошлые столетия, и, строго говоря, его нельзя назвать современным: оно словно выпало из своей эпохи. И уж совершенно точно оно не устремлено в будущее. У этого здания нет будущего. Напротив, оно символизирует то, что власть и владычество черпаются из прошлого", - заявил Мюллер в интервью Deutsche Welle.

По его мнению, этот дворец не воспринимается как летняя резиденция, к тому же принадлежащая главе страны, "взгляд которой вообще-то должен быть устремлен в будущее". Здание не взаимодействует со своим естественным окружением, игнорирует окружающую его природу, море и холмистую местность по соседству.

"Это здание можно оценить как попытку самолюбования властью, способ показать самому себе, какое значение ты имеешь. Что, говоря серьезно, является не выражением силы, а выражением слабости. А если посмотреть на внутреннее убранство, невозможно представить, чтобы мелкий буржуа, который вознесся до государственного деятеля, чувствовал бы себя там комфортно. Это здание враждебно не только по отношению к природе, оно враждебно и по отношению к людям. Оно презирает людей. Потому что трудно увидеть в нем людей. Это архитектура презрения к людям, в том числе и к тем, кто им пользуется или будет пользоваться", - добавил архитектор.

В связи с этим он вспомнил усадьбу Херст-касл на тихоокеанском побережье Калифорнии, принадлежавшей газетному магнату Джорджу Херсту. "Главное здание - тоже с претензией на исторический стиль, но построено оно с гораздо большим вкусом. А здесь о вкусе и говорить не приходится: внутреннее убранство выглядит местами просто чудовищно", - заключил Мюллер, назвав резиденцию "эстетизацией приватизированной власти".

25 января президент РФ Владимир Путин категорически отверг предположения о том, что дворец под Геленджиком принадлежит ему, - хотя в расследовании ФБК лишь утверждалось, что резиденция стоимостью в 100 миллиардов рублей была построена "друзьями" президента для того, чтобы он ей пользовался. Такую же версию выдвигал в 2010 году бизнесмен Сергей Колесников, первым рассказавший о "дворце Путина", 22 января ее повторил биограф Путина Александр Коробко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что дворцом прямо или опосредованно владеют один или несколько бизнесменов, но раскрывать их имена "некорректно". Песков также уточнил, что Путин или его родственники не только не являются собственниками резиденции в Прасковеевке, но и не имеют и не имели к ней никакого отношения. Однако он затруднился объяснить, почему над дворцом создана бесполетная зона, а прилегающую территорию охраняет ФСО.

Впоследствии ФСО заявила, что никаких постов в этой зоне нет, а бесполетную зону объяснили ""возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.