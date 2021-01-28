Основатель корпорации Microsoft, филантроп и мультимиллиардер Билл Гейтс заявил, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десятки раз хуже нынешней пандемии SARS-CoV-2.

"Мы не готовы к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года ситуация будет выглядеть иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг - есть много того, что можно сделать", - отметил Гейтс в интервью Süddeutsche Zeitung.

При этом он подчеркнул, что человечеству необходимо извлечь урок из ситуации с коронавирусом и лучше подготовиться к подобным вызовам в будущем. По его словам, уже во время пандемии COVID-19 при лучшей подготовке к ней была бы заметна разница.

По мнению основателя Microsoft, коронавирус стал частью повседневной жизни в той же степени, что и, к примеру, землетрясения, торнадо или изменение климата. А задача правительств, как отметил Гейтс, заключается в защите граждан от этих событий, и уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше, добавил он.

Эти высказывания Гейтса продолжают тему, поднятую им накануне в своем блоге, где он предсказал, что COVID-19, возможно, не последняя пандемия: "Мы не знаем, когда будет следующий удар, и будет ли это грипп, коронавирус или какая-то другая болезнь, которую мы раньше не знали. Но мы точно знаем, что нельзя позволить застать нас врасплох. Угроза следующей пандемии так и будет висеть над нами, если только мир не предпримет шаги для ее предотвращения".

Гейтс выразил надежду, что благодаря нынешней пандемии проблемы здравоохранения перестанут быть локальными. Ситуация показала, что необходимо тратить миллиарды на предотвращение новых бедствий, чтобы спасти в будущем миллионы человеческих жизней и триллионы долларов.

Он сравнил пандемию коронавирусной инфекции со Второй мировой войной и заявил о необходимости воспринимать угрозу новой пандемии именно как угрозу новой войны. По мнению Гейтса, как Вторая мировая война "была определяющим событием для поколения наших родителей", так и нынешняя пандемия коронавируса "определит наше поколение".

В России предсказали смертность от новой пандемии, которая придет на смену коронавирусу

Комментируя слова создателя Microsoft о том, что мир ждет новая пандемия, которая может оказаться гораздо более разрушительной, если мир не извлечет уроки из текущей и не станет готовиться к новым вызовам, глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, телеведущий Александр Мясников даже назвал ожидаемую смертность от нее.

По его словам, человечество столкнется со вспышкой нового серьезного заболевания. "Весь медицинский мир ждет эпидемии либо птичьего, либо свиного гриппа со смертностью в 35%", - заявил Мясников.

Врач отметил, что это стало причиной срочной разработки универсальной вакцины от гриппа. "Вместо такой серьезной эпидемии пришел COVID с его минимальной смертностью в 2% и поставил весь мир на колени", - констатировал российский врач.

По мнению Мясникова, пандемия коронавируса была тренировкой перед более серьезными вызовами и показала неподготовленность медицины к таким ситуациям. Поэтому он призвал сказать коронавирусу "спасибо" за то, что высветил всю неспособность бороться с "элементарной эпидемией".

Мясников отметил, что мир уже должен готовиться к новой пандемии и выстраивать систему мониторинга заболеваний, чтобы не упустить момент распространения вирусов. Для этого, по его словам, нужно создать станции слежения в различных регионах планеты - Бразилии, Мексике, Китае, Африке к югу от Сахары.

"Должна быть служба биологической безопасности, международная - не просто "фу-фу". По грани ходим давно", - заключил глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 100 млн случаев новой инфекции, почти 2,2 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.