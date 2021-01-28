Вашингтон призывает Москву и Анкару незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии, заявил в четверг временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии", - заявил Миллс на заседании СБ ООН. Его слова приводит "Интерфакс".

При этом греческое издание Ekathimerini сообщает, что требование "прекратить военную интервенцию" адресовано также Объединенным Арабским Эмиратам.

Ричард Миллс также потребовал, чтобы Москва, Абу-Даби и Анкара признали суверенитет Ливии по мере формирования в стране единой системы управления, проведения демократических выборов и окончания боевых действий.

Миллс ясно дал понять, что администрация президента Джо Байдена поддерживает требование обеих воюющих сторон в Ливии об окончании военной интервенции. Это требование прописано в соглашении о прекращении огня от 23 октября 2020 года.

Американский поверенный выступил в СБ ООН после того, как исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН Стефани Уильямс заявила, что обе воюющие стороны продолжают использовать в Ливии авиацию для доставки военных грузов, тем самым нарушая соглашение о прекращении огня. Она призвала всех иностранных бойцов и наемников, которые должны были покинуть Ливию еще 23 января, прекратить боевые действия и уехать из этой африканской страны.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

25 апреля 2019 года Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года. Также Хафтар заявил, что Ливийская национальная армия берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями. С апреля 2019 года его армия начала штурм ливийской столицы, однако наступление захлебнулось на подступах к городу.

По данным СМИ, Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия. В мае стало известно о докладе наблюдателей ООН о том, что в Ливии находятся около 1200 наемников из ЧВК "Вагнер", в том числе граждане России, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Украины.

Москва отрицает участие государства в ливийском конфликте. Президент Владимир Путин в январе отмечал, что если в Ливии и находятся российские граждане, они не представляют там Россию и не выражают ее интересы.