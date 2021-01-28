На карте Вашингтон выделен красным цветом

USA_Counties.svg: U.S. Census Bureau / Wikipedia

В Конгресс США внесен законопроект о придании округу Колумбия статуса штата. Демократы в Палате представителей и Сенате внесли законопроект о преобразовании столичного округа, где находится Вашингтон, в 51-й штат США.

Автор инициативы в Палате представителей Элеанор Холмс Нортон заявила, что шансы на ее одобрение "никогда не были столь высоки", но у документа могут возникнуть трудности в Сенате, где аналогичный документ представил Том Карпер.

Нортон отметила, что в прошлом году законопроект был впервые принят Палатой представителей и набрал "рекордное" количество соавторов - 202.

Хотя контролируемая демократами Палата представителей может снова одобрить законопроект, его шансы на прохождение в Сенате невысоки, уточняет "Голос Америки".

Демократы контролируют Сенат лишь потому, что при распределении мест 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту Камале Харрис. Однако демократам нужно будет преодолеть процедурные проволочки (филибастер), для чего необходимо 60 голосов, то есть к ним должны присоединиться не менее 10 республиканцев.

Многие республиканские законодатели выступают против придания округу Колумбия статуса штата, поскольку в Конгрессе его почти наверняка будут представлять демократы.