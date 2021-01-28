Польское официальное издание правовых актов Dziennik Ustaw обнародовало решение Конституционного суда страны о запрете абортов в случаях, если это не необходимо для сохранения жизни и здоровья матери.

Данный документ вступил в силу накануне 27 января. В этот же день по всей Польше вновь начались акции протеста - в Варшаве инициатором митинга выступило движение "Женская забастовка". Участники акции пришли к зданию Конституционного суда и заблокировали дорогу рядом с ним.

После этого протестующие отправились к штаб-квартире правящей партии "Закон и справедливость", но полиция выстроила кордоны на подходах к зданию. Демонстранты требовали отмены запрета абортов, а также отставки правительства, сообщает телекомпания RTVi.

Конституционный суд Польши принял решение о запрете абортов еще в октябре 2020 года, однако вступление его в силу на неопределенный срок было отложено из-за массовых протестов. Только 30 октября на улицы Варшавы вышли около 150 тысяч человек, недовольных новыми законами: помимо женщин, в рядах манифестантов было много мужчин. Участники протестных акций перекрывали дороги, правоохранительные органы применяли в отношении митингующих слезоточивый газ. С тех пор несколько раз подобные акции перерастали в столкновения с полицией.

В документе, запрещающем аборты, в частности, говорится, что каждый человек имеет право на жизнь, начиная с момента зачатия. Таким образом, аборт в Польше теперь можно сделать, только если есть риск для здоровья и жизни плода или матери. Кроме того, прервать беременность можно будет в случае, если ей предшествовало изнасилование.

До вступления в силу решения Конституционного суда в Польше аборт можно было сделать по трем причинам: угроза жизни матери, изнасилование и врожденные дефекты плода. Теперь третья причина не считается основанием для прерывания беременности. По официальной статистике, 98% легальных абортов в Польше проводилось до сегодняшнего дня из-за пороков развития плода.

Подобное решение Конституционного суда приветствовал президент Польши Анджей Дуда, а также высшие иерархи польской Католической церкви, тогда как против выступили ряд членов правящей консервативной партии "Право и справедливость".