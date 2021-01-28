Transparency International поставила Россию рядом с Габоном и Мали в рейтинге восприятия коррупции

Moscow-Live / Акишин Вячеслав В Transparency International отметили, что более высокое место России в рейтинге связано с переменами в значениях индекса для других стран, а также с включением или исключением некоторых стран из исследования

Transparency International

Россия поднялась на восемь позиций в индексе восприятия коррупции в 2020 году, составленном организацией Transparency International. РФ заняла 129-е место из 180 стран, разделив его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном, пишет РБК, По итогам 2019 года Россия была на 137-м месте.

В Transparency International отметили, что более высокое место России в рейтинге связано с переменами в значениях индекса для других стран, а также с включением или исключением некоторых стран из исследования. По мнению организации, в РФ системная борьба с коррупцией по-прежнему подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

Transparency International считает, что для улучшения показателей России нужно обеспечить независимость правосудия, равный доступ кандидатов к выборам, независимость принятия законов от лоббистских групп. Также важно предотвращать кампании по дезинформации, защищать борцов с коррупцией и усиливать международную кооперацию в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег.

Среди стран бывшего СССР самые высокие места в рейтинге заняли Эстония (17), Литва (38) и Латвия (44). Грузия осталась на 45-м месте, Белоруссия - на 63-м, а Украина опустилась со 117-го места на 121-е. Лидерами рейтинга остались Дания и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. Далее следуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (85 баллов).

США с результатом 67 баллов занимают самую низкую позицию в исследовании с 2012 года (26-е место). Среди причин Transparency International назвала злоупотребление служебным положением на самом высоком уровне, а также слабый контроль над использованием беспрецедентного пакета помощи для борьбы с коронавирусом. Италия заняла последнее место из всех стран Западной Европы (53-е). Самый низкий индекс (12 баллов) оказался у Южного Судана и Сомали.